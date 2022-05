La police de l'État du Michigan étend son enquête sur les violations des systèmes de vote après 2020

La police d'État a fait une descente dans la salle du canton d'Irving dans le comté de Barry le 29 avril et a pris possession de sa tabulatrice de traitement des bulletins de vote, ont déclaré à Reuters le greffier du comté et le superviseur du canton, confirmant ainsi des rapports médiatiques antérieurs.

Ce raid montre que la police d'État a étendu son enquête sur les violations potentielles de l'équipement et des données de vote à au moins un autre comté, suite à la divulgation par l'État d'une enquête sur le comté de Roscommon en février.

"Au fur et à mesure que nous avons découvert plus d'informations, nous avons élargi notre zone pour voir si d'autres endroits ont été compromis", a déclaré le lieutenant Derrick Carroll de la police d'État du Michigan, refusant de commenter spécifiquement Irving. "Nous nous sommes rendus dans d'autres régions".

Jamie Knight, superviseur du canton d'Irving, a déclaré que la police d'État et le bureau du procureur général Dana Nessel ont saisi la tabulatrice de la ville "conformément à un mandat de perquisition" vendredi dernier.

"Le canton a l'intention de coopérer pleinement avec les forces de l'ordre, et les avocats du canton ont été en contact avec la police d'État du Michigan à ce sujet", a déclaré M. Knight dans une déclaration envoyée par courriel, refusant tout autre commentaire.

La saisie s'ajoute au décompte des violations potentielles du matériel de vote. La semaine dernière, Reuters a fait état de huit tentatives connues d'accès non autorisé à des systèmes de vote dans cinq États américains depuis l'élection de 2020, toutes impliquant des titulaires de fonctions républicaines locales ou des militants du parti qui ont fait la promotion des fausses affirmations de l'ancien président Donald Trump sur la fraude électorale ou des théories de conspiration sur les machines à voter truquées.

L'enquête du Michigan a été lancée à la demande de la secrétaire d'État Jocelyn Benson, qui a révélé en février qu'une partie non autorisée avait "prétendument obtenu un accès inapproprié aux machines à compilation et aux lecteurs de données utilisés dans le canton de Richfield et le comté de Roscommon", sans fournir de détails.

Les responsables du canton de Richfield ont refusé de faire des commentaires.