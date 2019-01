La police disperse une manifestation à al Kadarif au Soudan

(Actualisé avec Bachir, 2e et 3e paragraphes)

KHARTOUM, 8 janvier (Reuters) - Les forces de sécurité soudanaises ont tiré mardi des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants, à Al Kadarif dans l'est du pays, ont rapporté des témoins. Il s'agit d'une des plus grandes manifestations que le pays ait connues ces trois dernières semaines.

S'adressant à des soldats dans une base proche d'Atbara, au nord-est de la capitale Khartoum, le président Omar Hassan al Bachir a tourné en dérision les appels des manifestants lui demandant de restituer le pouvoir aux militaires.

"Nous n'avons pas de problème, parce que l'armée ne va pas soutenir des traîtres, elle soutient en revanche la patrie et ses réalisations", a-t-il dit, selon des extraits de son discours diffusés par une chaîne affiliée à sa formation politique.

La manifestation d'Al Kadarif, à l'appel d'une alliance de syndicats appelée Association des professionnels soudanais, est la dernière en date d'une série de rassemblements, qui, initialement, visaient à protester contre les hausses de prix, avant de tourner à la contestation du régime du président Omar Hassan al Bachir.

Sur des vidéos de la manifestation postées sur les réseaux sociaux, on voit des centaines de personnes scandant "Liberté, paix, justice!" et "le peuple a choisi la révolution!".

Le gouverneur de la région, Al Tayib al Amin, a déclaré à Reuters que l'ampleur de la manifestation était "limitée".

Depuis le début de ces manifestations le 19 décembre, les forces de sécurité ont dispersé les manifestations en tirant à balles réelles ainsi qu'en envoyant des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes, ont rapporté des témoins. Des manifestants ainsi que des personnalités de l'opposition ont d'autre part été arrêtées.

Lundi, le ministre de l'Intérieur, Bilal Othman, déclarait que plus de 800 personnes avaient été interpellées depuis le début du mouvement de contestation.

Les autorités avancent un bilan de 19 tués depuis le 19 décembre, dont deux agents des services de sécurité, tandis que les ONG des droits de l'homme comme Amnesty International et Human Rights Watch parlent d'un nombre de morts deux fois plus important. Au moins six personnes ont été tuées depuis décembre à Al Kadarif même.

Le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Canada et la Norvège se sont, dans un communiqué conjoint publié mardi, déclarés vivement préoccupés par l'attitude des forces de l'ordre face aux manifestants, déplorant notamment les tirs à balles réelles. (Khalid Abdelaziz; Eric Faye pour le service français)