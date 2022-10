La police gambienne établit un lien entre les décès d'enfants et le sirop pour la toux importé par une entreprise américaine.

Les enquêteurs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avaient déjà trouvé des niveaux "inacceptables" de diéthylène glycol et d'éthylène glycol, qui peuvent être toxiques, dans quatre produits fabriqués par Maiden Pharmaceuticals Ltd, basée à New Delhi.

Le rapport de police n'a pas nommé Maiden directement mais a énuméré les quatre mêmes produits de la société qui ont été mentionnés par l'OMS : Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup et Magrip N Cold Syrup.

Atlantic Pharmaceuticals Company Ltd, basée à Atlanta, qui a l'autorisation d'exporter des médicaments en Gambie, a commandé un total combiné de 50 000 bouteilles de ces sirops, selon le rapport de police.

"Il est établi que sur la somme susmentionnée de 50.000 bouteilles de sirops pour bébés contaminés, 41.462 bouteilles ont été mises en quarantaine/saisies... et 8.538 bouteilles sont restées introuvables", indique le rapport, ajoutant que des enquêtes sont en cours.

Atlantic Pharmaceuticals n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Maiden a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'elle essayait d'obtenir des détails.

Les autorités gambiennes ont lancé une enquête en septembre après que des médecins aient remarqué en juillet qu'un certain nombre d'enfants avaient développé des symptômes d'insuffisance rénale après avoir pris un sirop de paracétamol vendu localement et utilisé pour traiter les fièvres.

Les lésions rénales ont causé la mort de 69 enfants, selon le gouvernement, qui a suspendu la vente de toutes les marques de sirop contre la toux au paracétamol et l'a rappelé des pharmacies et des ménages.

Les sirops contaminés de Maiden Pharma n'ont jusqu'à présent été distribués qu'en Gambie, bien qu'ils aient pu arriver ailleurs par le biais de marchés informels.

"Nous sommes tous victimes de la mauvaise pratique des fabricants. En tant que pays, nous ne disposons pas de toutes les ressources et du personnel nécessaires. Nous n'avons pas de laboratoire de dépistage des médicaments", a déclaré la semaine dernière le ministre de la Santé, Ahmad Lamin Samateh.

Les partenaires internationaux aideront le pays à renforcer les systèmes de surveillance des médicaments et les réglementations en matière d'importation, a-t-il ajouté, notant que le gouvernement prenait des mesures contre les fabricants en Inde.