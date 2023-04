La police canadienne a identifié samedi deux victimes parmi les huit corps retrouvés de deux familles décédées cette semaine en tentant d'entrer aux États-Unis depuis le Canada en traversant le fleuve Saint-Laurent en bateau.

Le service de police d'Akwesasne Mohawk a déclaré que Florin Iordache, âgé de 28 ans, était décédé et qu'il avait en sa possession deux passeports canadiens pour un enfant de deux ans et un enfant d'un an dont les corps ont également été retrouvés. La police a également identifié Cristina (Monalisa) Zenaida Iordache, une victime âgée de 28 ans.

La police pense que la tragédie a pu se produire dans la nuit de mercredi à jeudi, par mauvais temps, et elle était à la recherche d'une personne disparue présentant un intérêt dans cette affaire. Son bateau a été retrouvé près de la zone où les victimes ont été récupérées.

Le chef adjoint de la police, Lee-Ann O'Brien, a déclaré vendredi que les victimes semblaient appartenir à deux familles, l'une indienne et l'autre roumaine, qui tentaient d'entrer illégalement aux États-Unis.

La semaine dernière, le président Joe Biden et le Premier ministre canadien Justin Trudeau se sont mis d'accord pour empêcher les demandeurs d'asile d'entrer au Canada par des postes-frontières non officiels, une mesure qui, selon les critiques, pourrait inciter les réfugiés et les migrants à prendre plus de risques lorsqu'ils traversent la frontière.

La police d'Akwesasne a déclaré que l'accord prévoyant la fermeture de tous les points de passage non officiels, y compris le chemin de Roxham au Québec, n'aurait pas dû être pris en compte, car les familles cherchaient à se rendre aux États-Unis, et non au Canada.

L'année dernière, une famille indienne de quatre personnes est morte de froid dans la province canadienne du Manitoba alors qu'elle tentait de passer aux États-Unis.

La réserve d'Akwesasne s'étend sur les deux rives du Saint-Laurent, avec des terres situées en Ontario et au Québec du côté canadien, ainsi qu'à New York.

De plus en plus de personnes utilisent le territoire d'Akwesasne pour tenter d'entrer furtivement aux États-Unis, avec 80 interceptions enregistrées cette année, et la majorité d'entre elles étaient des Indiens ou des Roumains, a déclaré M. Dulude.