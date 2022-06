La police indienne arrête un jeune leader du parti de Modi pour des commentaires anti-musulmans

Harshit Srivastava, un jeune leader du Bharatiya Janata Party du Premier ministre Narendra Modi, a été arrêté dans la ville de Kanpur suite aux tensions communautaires de la semaine dernière lors d'une manifestation des musulmans pour dénoncer les commentaires anti-islam.

"Nous avons arrêté le politicien local pour avoir tenu des propos incendiaires contre les musulmans", a déclaré Prashant Kumar, un haut responsable de la police, ajoutant qu'au moins 50 personnes ont été placées en garde à vue suite aux tensions à Kanpur.

L'avocat de Srivastava n'était pas disponible pour un commentaire.

Des troubles sporadiques ont été signalés dans d'autres parties du pays après les commentaires contre le Prophète par la porte-parole du BJP, Nupur Sharma, lors d'un débat télévisé.

Elle a été suspendue du parti tandis qu'un autre porte-parole, Naveen Kumar Jindal, a été exclu pour des commentaires qu'il a faits sur l'Islam sur les médias sociaux, a déclaré le BJP.

L'indignation nationale a pris un nouvel élan après que des dirigeants de nations islamiques telles que le Qatar, l'Arabie saoudite, les EAU, Oman, l'Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan ont exigé des excuses du gouvernement indien et ont convoqué des diplomates pour protester contre les remarques anti-islam.

L'influente Organisation de la coopération islamique (OCI), qui compte 57 membres, a déclaré dans un communiqué que ces insultes s'inscrivaient dans le contexte d'une atmosphère de plus en plus intense de haine envers l'islam en Inde et de harcèlement systématique des musulmans.

Le ministère indien des affaires étrangères a déclaré lundi que les tweets et commentaires offensants ne reflétaient en aucun cas l'opinion du gouvernement.

La controverse est devenue un défi diplomatique pour Modi qui, ces dernières années, a cimenté des liens solides avec les nations islamiques riches en énergie.

Des instructions ont été données à plusieurs membres de son parti nationaliste hindou pour qu'ils soient "extrêmement prudents" lorsqu'ils parlent de religion sur des plateformes publiques.

Les membres d'un groupe de défense des droits islamiques en Inde ont déclaré que c'était la première fois que des dirigeants étrangers influents s'exprimaient contre ce qu'ils appellent l'humiliation subie par la communauté minoritaire.

"Nos voix ont enfin été entendues, seuls les dirigeants mondiaux peuvent faire pression sur le gouvernement de Modi et son parti pour qu'ils changent d'attitude envers les musulmans", a déclaré Ali Asghar Mohammed, qui dirige un groupe bénévole de défense des droits des musulmans dans la ville de Mumbai.