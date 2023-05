La police intervient après une fusillade survenue samedi dans un centre commercial de la banlieue de Dallas, qui a fait plusieurs blessés, selon les autorités.

Il n'y a pas d'information sur les décès ou le nombre de blessés à l'intérieur du centre commercial Allen Premium Outlets.

La fusillade a eu lieu dans le centre commercial Allen Premium Outlets à Allen, Texas, situé à environ 25 miles au nord-est de Dallas.

Les fusillades de masse sont devenues monnaie courante aux États-Unis, avec au moins 198 jusqu'à présent en 2023, le plus grand nombre à ce stade de l'année depuis au moins 2016, selon le Gun Violence Archive. Le groupe à but non lucratif définit une fusillade de masse comme toute fusillade au cours de laquelle quatre personnes ou plus sont blessées ou tuées, sans compter le tireur.