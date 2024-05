ETF de la semaine : Le Mexique a un avenir qui s’annonce doré

C’est une première en 20 ans. La Chine a été devancée par le Mexique en tant que premier partenaire commercial des Etats-Unis. La détérioration des relations entre américains et chinois depuis 2017 est en grande partie responsable de ce changement. Donald Trump avait imposé des taxes sur les produits chinois et son successeur, Joe Biden, a contribué à limiter les échanges de technologies entre les deux pays. Le Mexique est désormais sur le devant de la scène et détient les arguments (délocalisation évidente, main d'œuvre abordable, proximité géographique) pour en profiter à plus long terme.