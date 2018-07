La police israélienne entre dans la mosquée Al Aqsa après des heurts

(Actualisé avec deux morts à Gaza, contexte)

JERUSALEM/GAZA, 27 juillet (Reuters) - La police israélienne est entrée vendredi dans la mosquée Al Aqsa à Jérusalem, le troisième lieu saint de l'islam, après des heurts devant l'édifice avec des jeunes manifestants masqués, ont rapporté les autorités musulmanes du site.

La police israélienne avait auparavant déclaré que des manifestants qui avaient lancé des fusées d'artifice et des pierres en direction des forces de sécurité s'étaient barricadés à l'intérieur de la mosquée.

Par ailleurs, deux Palestiniens, dont un adolescent de 14 ans, ont été tués par balle lors de manifestations à la frontière entre Gaza et Israël, ont annoncé les autorités médicales palestiniennes.

L'armée israélienne affirme que ses soldats ont ouvert le feu pour contenir les manifestants, dont certains ont jeté des pierres et ont fait rouler des pneus enflammés afin de saboter la clôture ultrasécurisée.

Depuis le début de la "Grande Marche du retour", entamée le 30 mars, 154 Palestiniens ont été tués le long de cette frontière.

Les manifestants réclament le droit au retour en Israël des réfugiés palestiniens de 1948 et de leurs descendants, qui constituent la majorité des deux millions d'habitants de la bande de Gaza. Israël exclut tout droit au retour, qui signifierait la perte pour l'Etat hébreu de sa majorité juive. (Dan Williams Sinan Abu Maizar et Nidal al Mughrabi, avec Ali Sawafta, Guy Kerivel et Arthur Connan pour le service français)