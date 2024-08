La police a tiré des gaz lacrymogènes pour dégager des poches de manifestants anti-gouvernementaux du centre de la capitale du Kenya, Nairobi, jeudi, alors que leur mouvement de protestation cherche à capitaliser sur les concessions antérieures et à contraindre le président William Ruto à démissionner.

La marche "Nane Nane", qui signifie "huit huit" en référence à la date, fait suite à des semaines de manifestations similaires en faveur de la réforme, qui ont vu M. Ruto renoncer à des hausses d'impôts prévues et remanier son cabinet.

Les manifestations nationales menées par les jeunes ont débuté pacifiquement en juin avant de devenir violentes, et plus de 50 personnes ont été tuées.

Les magasins ont été fermés et les rues sont restées désertes après que la police anti-émeute a mis en place des barrages routiers et lancé des grenades lacrymogènes pour disperser des poignées de manifestants dans le quartier financier de Nairobi. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur un groupe d'une douzaine de manifestants qui scandaient "Ruto doit partir", a rapporté un journaliste de Reuters.

Dans ce qui a été la plus grande crise de ses deux années de mandat, M. Ruto a cédé à la pression et a abandonné les nouvelles taxes en juin, après que des manifestants ont brièvement pris d'assaut le parlement.

Le mois dernier, M. Ruto a limogé l'ensemble de son cabinet, à l'exception du ministre des affaires étrangères, une victoire pour les militants et les manifestants qui avaient exigé des changements radicaux.

Il a ensuite nommé des membres de l'opposition à son cabinet, mais les militants ont critiqué cette décision qu'ils ont qualifiée d'accord de corruption et ont réitéré leur demande de démission. Ils ont appelé à des réformes profondes pour lutter contre la corruption et ont demandé aux gouvernements régionaux et nationaux d'améliorer la prestation de services.

M. Ruto a déclaré que le nouveau cabinet reflétait l'unité nationale et qu'il répondrait aux demandes du mouvement de protestation. Il a promis d'enquêter sur les allégations d'abus commis par la police lors des manifestations, mais a largement défendu son comportement.

Le cabinet reconstitué de M. Ruto a prêté serment jeudi.

"Dans la situation actuelle du Kenya, si la concurrence est saine et bonne, il est un moment où l'intérêt d'une nation est plus important que l'intérêt d'une formation politique", a-t-il déclaré dans un discours prononcé après la prestation de serment des ministres.

Les manifestations n'ont pas de leaders officiels et ont été organisées principalement en ligne.

M. Ruto a intensifié ses critiques à leur égard, après avoir initialement félicité les manifestants pour leur caractère pacifique.

"Nous sommes un pays démocratique et fier de l'être, qui repose sur les fondements solides de l'État de droit. Il n'y a pas de place pour l'anarchie, le chaos et la violence", a déclaré M. Ruto dans le comté d'Embu mercredi.

La police kenyane a demandé à la population d'éviter les lieux très fréquentés avant les manifestations de jeudi et a déclaré qu'elle déployait des effectifs suffisants dans tout le pays.