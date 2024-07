La police kényane a demandé aux manifestants d'éviter de se rendre à l'aéroport principal de la capitale et à ses environs, tandis que l'opérateur de l'aéroport a demandé aux passagers d'arriver plusieurs heures avant leur vol en raison des contrôles de sécurité renforcés.

Les manifestations organisées par les jeunes à travers le Kenya contre les hausses d'impôts proposées se sont poursuivies même après que le président William Ruto a retiré la législation à la fin du mois de juin et limogé la quasi-totalité de son cabinet. Il a nommé une partie de son nouveau cabinet vendredi, en conservant pour l'essentiel les membres du cabinet qu'il avait limogés.

Certains manifestants s'étaient mobilisés pour marcher jusqu'à l'aéroport, ce qui a provoqué l'avertissement de la police.

Les militants souhaitent la démission de M. Ruto et appellent à des réformes visant à éradiquer la corruption et à remédier à la mauvaise gouvernance et à la mauvaise prestation de services au sein des gouvernements nationaux et régionaux.

Les manifestants doivent éviter de se rendre dans les zones interdites, y compris les aéroports, a déclaré Douglas Kanja, inspecteur général de la police par intérim, dans un communiqué publié lundi en fin de journée.

L'opérateur aéroportuaire Kenya Airports Authority a conseillé aux passagers de l'aéroport international Jomo Kenyatta d'arriver plus tôt que d'habitude.

La police a déclaré par le passé que les manifestations, qui ont fait au moins 50 morts depuis qu'elles ont éclaté il y a près d'un mois, avaient été infiltrées par des gangs criminels.

Les marches ont commencé pacifiquement mais sont devenues violentes par la suite.

Certains manifestants ont brièvement pris d'assaut le parlement le 25 juin et la police a ouvert le feu.