La police britannique va rouvrir une enquête sur les violations du système de verrouillage COVID-19 lors d'un événement organisé en décembre 2020 au siège du parti conservateur au pouvoir, à la suite de l'évaluation de nouveaux éléments de preuve.

Toutefois, la police a déclaré que d'autres renvois, qui lui ont été faits par le gouvernement à la suite de l'examen de l'agenda de l'ancien premier ministre Boris Johnson, ne répondaient pas aux critères d'une enquête plus approfondie.

L'enquête rouverte concerne une fête de Noël organisée par le personnel travaillant à la campagne électorale du maire.

Aucune amende n'a été infligée lors de l'enquête initiale, mais une vidéo récemment diffusée par les médias britanniques, montrant des personnes en train de danser et de faire la fête lors de l'événement, a incité les policiers à réexaminer la situation.

La police a déclaré qu'elle n'ouvrait des enquêtes rétrospectives que lorsqu'il existait des preuves d'une infraction grave et flagrante et que d'autres conditions étaient remplies.

Le parti conservateur n'a pas émis de nouveau commentaire à la suite de l'annonce de la police et a renvoyé à une déclaration antérieure dans laquelle il affirmait que le rassemblement n'était pas autorisé et que quatre membres du personnel avaient fait l'objet de mesures disciplinaires à la suite de cet événement.

Une enquête complémentaire a été ouverte sur un rassemblement du 8 décembre 2020 au Parlement, mais la police n'a pas fourni de détails sur les personnes présentes.

La police a également indiqué qu'elle avait évalué les informations fournies par le Cabinet Office concernant d'éventuelles violations du règlement entre juin 2020 et mai 2021 à la résidence et au bureau de M. Johnson, qui se trouvaient alors à Downing Street, et à la résidence de campagne du Premier ministre, Chequers.

Ils ont "conclu qu'ils ne remplissaient pas les critères rétrospectifs pour l'ouverture d'une enquête", a déclaré la police.