La police de New York a tenté vendredi de contenir et de disperser une foule de plusieurs centaines de personnes qui s'étaient rassemblées dans un parc du sud de Manhattan à l'occasion d'un événement organisé par un influenceur sur les réseaux sociaux, comme le montrent des images vidéo.

L'événement était parrainé par le diffuseur en direct Kai Cenat, surtout connu pour ses programmes sur les plateformes de médias sociaux Twitch et YouTube. Sur son compte Instagram, il a annoncé qu'il s'agissait d'un "énorme cadeau".

Les images des médias ont montré la foule se répandant dans les rues environnantes et une présence policière de plus en plus importante lors de l'événement à Union Square, à Manhattan.