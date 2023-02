La police nigériane traitera les manifestants qui attaquent les banques et les distributeurs automatiques de billets comme des voleurs.

L'Association des cadres supérieurs des banques, des assurances et des institutions financières (ASSBIFI) a déclaré que ses membres se tiendraient à l'écart du travail dans les États où les agences bancaires sont attaquées "jusqu'à ce que la normalité soit rétablie."

Avant l'élection de la semaine prochaine pour choisir de nouveaux parlementaires et un successeur au président Muhammadu Buhari, la frustration monte dans la nation la plus peuplée d'Afrique en raison d'un plan de la banque centrale visant à échanger les anciens billets de banque en naira contre de nouveaux. Cette mesure a provoqué des pénuries d'argent et perturbé le commerce.

Vendredi, des clients en colère à Lagos et dans d'autres États du sud du Nigeria ont attaqué des banques et brûlé des pneus dans les rues pour protester contre l'impossibilité d'accéder à leur argent, a montré la télévision locale.

Le porte-parole national de la police nigériane, Olumuyiwa Adejobi, a prévenu que de telles actions susciteraient une réponse ferme de la part des forces de l'ordre et que les personnes prises en flagrant délit ne devraient pas prétendre que leurs droits sont violés.

"Mettons les choses au clair, ce n'est pas une manifestation pacifique lorsque vous sortez et attaquez des DAB (distributeurs automatiques de billets), attaquez des banques ou toute institution financière. C'est du vol et nous vous traiterons comme un voleur armé", a-t-il déclaré dans un communiqué.

ASSBIFI a déclaré que le syndicat avait demandé au gouvernement d'assurer la sécurité à l'intérieur et autour des banques, "mais malheureusement, les attaques ont continué."

L'argent liquide est le principal moyen de transaction dans la plus grande économie d'Afrique, qui est largement informelle.

Certains politiciens ont critiqué le timing avant le vote du 25 février, car les campagnes sont financées par de l'argent liquide difficile à tracer.

Jeudi, M. Buhari a défendu le plan d'échange d'espèces, mais a autorisé la banque centrale à prolonger de 60 jours la date limite de remise des anciens billets.