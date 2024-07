La police ougandaise a arrêté 104 personnes lors de manifestations contre la corruption cette semaine et presque toutes ont été inculpées de troubles à l'ordre public, selon un communiqué de la police publié vendredi en fin de journée.

La réponse du gouvernement aux manifestations de rue a suscité des critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme et des États-Unis, qui se sont déclarés "préoccupés" par l'arrestation de dizaines de manifestants qui "manifestaient pacifiquement".

Dans une déclaration publiée sur son compte X vendredi, l'ambassade des États-Unis en Ouganda a exhorté le gouvernement du président Yoweri Museveni à enquêter sur les allégations selon lesquelles certains des manifestants détenus avaient été agressés.

Les jeunes Ougandais sont descendus dans la rue mardi et jeudi pour protester contre la corruption présumée des dirigeants élus dans ce pays d'Afrique de l'Est, s'inspirant des semaines de manifestations menées par les jeunes au Kenya voisin, qui ont conduit le président de ce pays à renoncer à des hausses d'impôts proposées.

En réponse, le gouvernement de M. Museveni, dirigeant de longue date, a déployé des policiers et des soldats dans la capitale, Kampala, et a arrêté des dizaines de manifestants brandissant des banderoles et criant des slogans.

Dans sa déclaration, la police a indiqué que 100 des personnes arrêtées avaient été inculpées. C'est la première fois que la police indique le nombre de manifestants détenus.

L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a critiqué les "tactiques musclées" du gouvernement à l'encontre des manifestants en début de semaine.

"Les autorités ougandaises doivent libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes qui ont été arrêtées uniquement pour avoir exercé leur droit de se réunir pacifiquement", a déclaré Amnesty International dans un communiqué publié jeudi.