La police pakistanaise a décroché des dizaines de partisans et d'assistants de l'ancien Premier ministre Imran Khan lors de descentes dans deux villes, dans le cadre d'une campagne de répression visant les personnes impliquées dans les récents affrontements avec les forces de sécurité, ont déclaré lundi le parti de M. Khan et la police.

Les partisans du parti de M. Khan, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), ont affronté la police à Lahore la semaine dernière alors qu'ils tentaient de l'arrêter à son domicile, puis à Islamabad alors qu'il arrivait pour comparaître devant un tribunal samedi.

"Environ 285 partisans du PTI ont été arrêtés à Lahore et à Islamabad. Les maisons de tous les principaux dirigeants ont été perquisitionnées par la police la nuit dernière", a déclaré à Reuters Fawad Chaudhry, l'assistant de M. Khan.

M. Khan, ancienne star du cricket, a été premier ministre de 2018 à 2022, date à laquelle il a été démis de ses fonctions lors d'un vote parlementaire. Depuis, il réclame une élection anticipée et organise des rassemblements de protestation dans tout le pays pour faire valoir son point de vue.

Son successeur au poste de premier ministre, Shehbaz Sharif, a rejeté sa demande et déclaré qu'une élection aurait lieu comme prévu plus tard dans l'année.

M. Khan, âgé de 70 ans, fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires, dont l'une a donné lieu à une tentative d'arrestation qui a échoué mardi, après qu'un tribunal a émis des mandats d'arrêt contre lui pour ne pas s'être présenté devant lui.

Les affrontements entre les partisans de M. Khan et les forces de sécurité ont provoqué un nouveau cycle de chaos politique au Pakistan, qui est au cœur d'une crise économique paralysante.

M. Khan affirme que le gouvernement et la puissante armée tentent de l'empêcher de se présenter aux prochaines élections, prévues en novembre. S'il est reconnu coupable dans une affaire, Khan pourrait être disqualifié du scrutin.

Le gouvernement et l'armée nient ces accusations.

La police de Lahore et d'Islamabad a confirmé les perquisitions et l'arrestation de membres du PTI impliqués, selon elle, dans des affrontements avec la police et des incendies criminels.

"La police effectue des descentes dans les maisons parce que sept affaires portant sur divers chefs d'accusation, dont le terrorisme, ont été enregistrées contre les dirigeants et les travailleurs", a déclaré à Reuters Bilal Kamiana, chef de la police de Lahore, en faisant référence aux affrontements avec la police.

Il a ajouté que 125 militants avaient été arrêtés à Lahore, dont certains la semaine dernière.

À Islamabad, un porte-parole de la police a déclaré que 198 partisans du PTI avaient été arrêtés dans le cadre d'incendies criminels et d'attaques contre la police, au cours desquels 58 personnes ont été blessées et plus d'une douzaine de véhicules, y compris des voitures de police, ont été incendiés.

D'autres perquisitions sont en cours, a déclaré le porte-parole.

Il a ajouté que la police s'était également rendue au domicile d'un sénateur en exercice du PTI, Shibli Faraz, avec un mandat de perquisition, mais que le sénateur n'était pas chez lui.

M. Khan, dont beaucoup se souviennent de ses succès en tant que joueur de cricket et, plus tard, de ses activités caritatives, a gagné un soutien considérable auprès de certains groupes d'électeurs grâce à ses politiques conservatrices et nationalistes.