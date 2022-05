La police philippine déclare le pays "relativement paisible" avant les élections

Les Philippins voteront lundi pour choisir le successeur du président Rodrigo Duterte, un vice-président, 12 sénateurs, des centaines de membres du Congrès et des milliers de gouverneurs, maires et conseillers municipaux et provinciaux.

L'élection présidentielle s'annonce comme une revanche entre Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, le fils et homonyme du défunt dictateur du pays, et la vice-présidente sortante Leni Robredo, l'avocate des droits de l'homme qui l'a battu de justesse lors de la course à la vice-présidence en 2016.

Trois mois de campagne divisée ont pris fin samedi, Marcos et Robredo faisant des tentatives de dernière minute pour influencer les électeurs indécis avec des messages patriotiques et optimistes.

"Un jour avant le déroulement de l'élection proprement dite, nous considérons notre préparation et la situation comme relativement pacifique", a déclaré le porte-parole de la police nationale philippine, Jean Fajardo, lors d'un point presse.

La police a enregistré 16 infractions liées aux élections depuis le début de la campagne, dont deux cas de fusillades entre partisans de candidats locaux rivaux dans les provinces de Nueva Ecija et Ilocos Sur, a-t-elle précisé.

"Ce sont de bons indicateurs, ce sont de bons chiffres", a déclaré Mme Fajardo, en comparant les données de la police avec les 133 cas enregistrés lors des élections générales de 2016 et les 60 cas enregistrés lors des scrutins de mi-mandat de 2019.

La police a également enregistré plus de 3 000 arrestations liées à l'interdiction électorale du port d'armes à feu, également nettement inférieures en raison de ce que Fajardo a décrit comme une campagne intensive de confiscation des armes à feu en vrac qui pourraient être utilisées par des groupes armés privés.

La dernière campagne de samedi s'est terminée sans que Duterte n'ait donné son aval à un candidat à la présidence, mais son parti politique soutient Marcos et la fille de Duterte, Sara Duterte-Carpio, qui est la colistière de Marcos.

Tous deux ont conservé une avance confortable sur leurs rivaux, selon les sondages d'opinion.