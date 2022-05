La police portugaise fait une descente dans un organisme local où les Russes s'occupaient des réfugiés ukrainiens

La police a déclaré dans un communiqué qu'elle avait fouillé le centre de soutien, le bâtiment de la municipalité et l'association Yedinstvo de migrants d'Europe de l'Est, dont le couple russe était membre. Ils ont saisi des documents dans le cadre d'une enquête sur des délits présumés d'utilisation abusive de données et d'accès non autorisé.

Le journal Expresso a rapporté le 29 avril que le couple russe ayant des liens présumés avec Moscou, Igor Khashin et sa femme Yulia, avait photocopié les documents personnels des réfugiés et les avait interrogés sur l'endroit où se trouvaient les membres de leur famille en Ukraine, ce qui a effrayé et inquiété de nombreux réfugiés.

Expresso a déclaré que le service de sécurité du Portugal suivait de près les activités de Khashin depuis l'annexion de la Crimée en 2014.

L'association et le couple n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La municipalité, dirigée par le Parti communiste portugais (PCP), a déclaré que l'homme "collaborait" avec le centre de réfugiés de Setubal, où sa femme, également originaire de Russie, était employée.

Le PCP a été critiqué pour ne pas avoir condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le couple a la double nationalité et la municipalité a déclaré qu'Igor Khashin avait collaboré avec le bureau du maire et d'autres institutions du gouvernement local pendant de nombreuses années.

Les partis d'opposition ont appelé à la démission du maire de Setubal, Andre Martins, qui, selon eux, était au courant des liens entre les Khashin, l'association à laquelle ils appartiennent et l'État russe.

Le bureau de M. Martins a déclaré qu'il n'avait jamais été informé "par une quelconque entité officielle d'actes ou de comportements suspects" de la part de l'association, qui travaille avec la municipalité depuis 2005.

S'exprimant devant le Parlement, la ministre des Affaires parlementaires, Ana Catarina Mendes, a déclaré que l'affaire "devrait faire l'objet d'une enquête jusqu'au bout", et que le gouvernement "ne permettra pas que ceux qui viennent ici... ne soient pas traités avec dignité et respect".

Le Portugal a accueilli près de 36 000 réfugiés ukrainiens depuis l'invasion de la Russie le 24 février.

Ce n'est pas la première fois que le Portugal est sous le feu des critiques concernant la manière dont il traite les données sensibles. Plus tôt cette année, la mairie de Lisbonne a été condamnée à une amende de 1,2 million d'euros pour avoir partagé les données personnelles de manifestants russes avec l'ambassade du pays.