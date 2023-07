La police portugaise a déclaré lundi qu'elle intentait une action en justice contre les auteurs et le diffuseur d'un dessin animé diffusé la semaine dernière par la chaîne de télévision publique RTP, qui dénonçait un racisme systémique présumé au sein des forces de sécurité.

Le dessin animé montre un policier blanc tirant sur des cibles représentant des personnes de différentes couleurs de peau. Plus la cible est foncée, plus le policier tire de balles et plus il a l'air en colère.

Dans un communiqué, la police des Philippines a déclaré que la caricature était offensante, qu'elle diffusait des "faits erronés" et qu'elle portait atteinte à la crédibilité et au "prestige" des forces de police.

La PSP a transmis des preuves aux procureurs, à l'autorité de régulation des médias (ERC) et à la commission des licences professionnelles des journalistes (CCPJ), dans le cadre d'une plainte pénale contre les auteurs de la caricature et la RTP.

Le studio Spam Cartoon a déclaré que sa création n'avait rien à voir avec le PSP, mais avec le récent assassinat en France de Nahel M., un jeune homme de 17 ans d'origine algérienne et marocaine, abattu par un policier.

Elle a également indiqué qu'elle avait reçu des menaces à cause de la caricature.

Des organisations nationales et internationales ont déjà fait part de leurs préoccupations concernant les violences policières au Portugal.

En avril dernier, le Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale s'est dit préoccupé par des informations indiquant que "l'usage excessif de la force par les fonctionnaires de police se poursuivait" dans ce pays du sud de l'Europe et qu'il s'agissait d'une "pratique profondément enracinée à l'encontre des personnes d'ascendance africaine".

Le ministre de l'intérieur, Jose Luís Carneiro, qui supervise les forces de sécurité, s'est adressé à la RTP pour "exprimer son mécontentement" à propos de la caricature, mais le ministre de la culture, Pedro Adao e Silva, a déclaré que les artistes devaient jouir d'une liberté éditoriale.

Cité par l'agence de presse portugaise Lusa, la RTP a déclaré que la caricature n'avait pas pour but d'inciter à la violence contre les agents, comme l'avaient suggéré certaines critiques, et que les "valeurs de la liberté d'expression et d'opinion étaient fondamentales".