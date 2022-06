La police qui attendait d'affronter le tireur d'une école texane savait qu'il y avait des blessés à l'intérieur -NYT

Citant son examen des séquences vidéo et d'autres documents recueillis par les enquêteurs, le Times a déclaré que plus d'une douzaine des 33 enfants et trois enseignants qui se trouvaient à l'origine dans les deux salles de classe adjacentes sont restés en vie entre le moment où les tirs ont commencé à l'intérieur et celui où les officiers sont entrés et ont tué le suspect une heure et 17 minutes plus tard.

Le chef de la police du district scolaire qui a dirigé l'intervention semble, d'après les vidéos et d'autres documents, s'être inquiété du temps qu'il a fallu pour obtenir les équipements de protection à utiliser lorsque les agents ont chargé, et pour trouver une clé pour ouvrir les portes des classes, selon le Times.

"Les gens vont demander pourquoi nous prenons tant de temps", a-t-on entendu un homme que les enquêteurs pensent être Pete Arredondo, chef de la police du Uvalde Consolidated Independent School District, dire pendant le siège, selon une transcription des images des caméras corporelles de la police. "Nous essayons de préserver le reste de la vie".

L'attaque du 24 mai à l'école primaire Robb à Uvalde, une petite ville du Texas Hill Country située à environ 80 miles à l'ouest de San Antonio, a tué 19 élèves et deux enseignants, se classant comme la fusillade la plus meurtrière dans une école américaine depuis près d'une décennie.

Selon des documents cités par le Times, l'un des enseignants est décédé dans une ambulance et trois des enfants sont morts dans des hôpitaux voisins, ce qui soulève la question de savoir si d'autres vies auraient pu être sauvées si les victimes avaient été atteintes plus tôt.

Le département de la sécurité publique du Texas (DPS) a reconnu publiquement quelques jours plus tard que pas moins de 19 agents avaient attendu environ une heure dans un couloir à l'extérieur des salles de classe 111 et 112 avant qu'une équipe tactique dirigée par la patrouille frontalière américaine ne fasse finalement son entrée.

Les responsables du DPS ont déclaré qu'Arredondo avait décidé de ne pas envoyer d'agents pour neutraliser le tireur, pensant que la menace immédiate pour les élèves à l'intérieur s'était atténuée après une première rafale de coups de feu dans les salles de classe.

Deux officiers ont été frôlés par des balles tirées sur eux alors qu'ils s'approchaient initialement de l'une des salles de classe, et aucune autre tentative n'a été faite pour affronter le tireur avant 40 minutes, a déclaré la police.

Le chef du DPS, Steven McGraw, a déclaré que ce délai était "la mauvaise décision", reconnaissant qu'au moins deux fillettes de CM2 recroquevillées dans les salles de classe ont passé des appels téléphoniques frénétiques et chuchotés aux répartiteurs locaux du service d'urgence 911, implorant la police d'envoyer de l'aide.

Il n'est pas clair si Arredondo ou d'autres officiers à l'intérieur de l'école ont eu connaissance de ces appels au 911, selon le Times.

Mais le journal a indiqué que les documents d'enquête montrent qu'Arredondo et d'autres personnes présentes sur les lieux ont pris conscience à un moment donné que toutes les personnes présentes dans les salles de classe n'étaient pas déjà mortes.

L'un des six agents de police en uniforme du district scolaire d'Arredondo, Ruben Ruiz, s'était précipité sur les lieux et avait informé les superviseurs que sa femme, Eva Mireles, enseignante de quatrième année, avait été abattue mais était toujours en vie dans l'une des salles de classe après qu'elle l'ait appelé de l'intérieur, selon le Times. Mireles est morte plus tard de ses blessures.

Le Times a déclaré qu'Arredondo n'avait pas répondu à plusieurs demandes de commentaires sur son article.