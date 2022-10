Les taux élevés de chômage et de toxicomanie dans la région de Cape Flats, ravagée par la criminalité, ont alimenté l'activité des gangs qui, selon la ville du Cap, extorquent de l'argent pour la protection des résidents.

Plus de 750 officiers, des unités canines et des hélicoptères ont été déployés lors du raid de mercredi et jeudi. Plusieurs personnes ont été arrêtées, selon les autorités.