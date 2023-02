Une vingtaine de policiers ont fouillé la maison et arrêté Ghazi, a déclaré son fils Elyess.

L'arrestation intervient dans le cadre d'une répression de la dissidence ce mois-ci, qui a visé plus de 12 personnes, dont des politiciens de l'opposition, des activistes, des organisateurs de manifestations et une figure médiatique, ainsi qu'un chef d'entreprise influent et deux juges.