La police tunisienne arrête l'ex-premier ministre Jebali, soupçonné de blanchiment d'argent

La police de la ville de Sousse a saisi le téléphone de Jebali et celui de sa femme et l'a emmené dans un lieu inconnu, selon une déclaration de sa famille sur Facebook.

L'arrestation de Jebali soulève les inquiétudes de l'opposition quant au bilan des droits de l'homme depuis que le président Kais Saied a pris le contrôle du pouvoir exécutif l'année dernière, dans un geste que ses opposants ont qualifié de coup d'État.

Le ministère de l'Intérieur a refusé de commenter l'arrestation de Jebali. ? ?Le ministère a convoqué une conférence de presse pour vendredi, sans donner de détails.

L'équipe de défense de Jebali a déclaré l'avoir rencontré dans son centre de détention de l'enquête sur les crimes terroristes.

"Jebali nous a dit qu'il ne répondra pas aux questions des enquêteurs et il a entamé une grève de la faim car la question a une motivation politique et n'a rien à voir avec le blanchiment d'argent", a déclaré l'avocat de Jebali, Mokhtar Jemai.

Ennahda était le plus grand parti du parlement tunisien avant que le président Kais Saied ne dissolve l'assemblée et ne s'empare des pouvoirs exécutifs l'année dernière, une décision que le parti et d'autres critiques ont condamné comme un coup d'Etat. Saied a déclaré que cette mesure était temporaire et qu'elle était nécessaire pour sauver la Tunisie de ce qu'il considérait comme une élite corrompue et intéressée.

"Le président est personnellement responsable du bien-être physique et psychologique de Jebali", a déclaré sa famille dans le post Facebook, et a appelé la société civile et les organisations des droits de l'homme "à se dresser contre ces pratiques répressives".

Jebali a été premier ministre en 2012 et a démissionné en 2013 suite à une crise politique.

Plus tôt cette année, la police a arrêté Noureddine Bhiri, le vice-président du parti Ennahda pendant plus de deux mois avant de le relâcher sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui.

Les opposants de Saied affirment qu'il mène une campagne par le biais de la police et du système judiciaire pour cibler ses adversaires, mais il dément et affirme qu'il n'est pas un dictateur.