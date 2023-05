La station de radio indépendante la plus populaire de Tunisie a déclaré jeudi que deux de ses principaux animateurs, critiques du président Kais Saied, ont été convoqués par la police pour être interrogés, alors que l'on craint une escalade de la campagne gouvernementale contre les médias.

Radio Mosaique a déclaré que ses animateurs Haythem El Mekki et Elyess Gharbi allaient être interrogés par la police vendredi dans le cadre d'une enquête liée au contenu journalistique.

Les porte-parole de la police et du ministère de l'intérieur n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter cette information.

El Mekki, qui présente une émission quotidienne sur Radio Mosaique critiquant les politiques de Saied, a soulevé cette semaine des inquiétudes quant aux méthodes de recrutement de la police dans le pays, après qu'un membre de la garde nationale a tué deux visiteurs et trois policiers lors d'une attaque sanglante contre une synagogue juive ce mois-ci.

Cette année, le gouvernement a pris des mesures sévères à l'encontre d'éminents dirigeants de l'opposition et d'opposants, notamment en arrêtant le directeur de Radio Mosaïque, Nourredine Boutar, ce qui a suscité la colère des pays occidentaux et des organisations de défense des droits de l'homme.

La liberté d'expression et la liberté des médias ont été des acquis essentiels pour les Tunisiens après la révolution de 2011 qui a chassé le président autocratique Zine El Abidine Ben Ali et a déclenché les manifestations du printemps arabe.

Mais les militants et les journalistes affirment que la liberté d'expression est gravement menacée sous le régime de M. Saied.

Des dizaines de journalistes et de militants ont manifesté jeudi contre les restrictions des libertés et les procès visant des journalistes et des blogueurs.

"Nous vivons des temps utiles. La liberté d'expression est de plus en plus menacée. Une vingtaine de journalistes et de blogueurs sont poursuivis en raison de leurs articles ou de leurs positions contre les autorités", a déclaré à Reuters le chef du syndicat des journalistes, Mahdi Jlassi.

M. Saied a fermé le parlement en 2021 et s'est emparé de tous les pouvoirs dans le cadre de mesures que ses opposants qualifient de coup d'État.