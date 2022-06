La police ukrainienne enquête sur les allégations de violences sexuelles commises par des soldats russes

L'Ukraine, ses alliés internationaux et le bureau des droits de l'homme des Nations Unies enquêtent sur de potentiels crimes de guerre, y compris des violences sexuelles, en Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion en février.

Moscou nie avoir commis des crimes de guerre ou ciblé des civils au cours d'une guerre qui a fait des milliers de morts et contraint des millions de personnes, principalement des femmes et des enfants, à fuir à l'étranger.

"En ce qui concerne les violences sexuelles contre la population civile, c'est un sujet très difficile", a déclaré la vice-ministre Kateryna Pavlichenko lors d'un briefing.

"Un sujet dont, en règle générale, les victimes ne veulent pas parler, car la peur et la douleur qu'elles ont vécues... elles veulent les oublier le plus vite possible."

Les forces russes se sont retirées des zones autour de la capitale après avoir échoué à capturer Kiev dans les premières semaines de la guerre. Sur les 16 dossiers ouverts par la police, 13 concernaient des incidents dans la région de Kiev.