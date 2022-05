La politique de Goldman Sachs donne aux associés et aux directeurs généraux des vacances flexibles - mémo

Selon un mémo obtenu par Reuters, Goldman Sachs Group Inc. accorde aux associés et aux directeurs généraux des vacances flexibles, leur permettant de prendre des congés lorsque cela est nécessaire, plutôt que d'adhérer à un nombre fixe de jours par an.

Le mémo, dont The Telegraph a rapporté l'adresse https://www.telegraph.co.uk/business/2022/05/14/take-many-days-like-goldman-sachs-tells-bosses samedi, indique qu'à partir du 1er mai, l'entreprise a introduit cette politique, permettant au personnel de prendre des congés selon les besoins, sans qu'il y ait un nombre fixe de jours de vacances.

Cependant, tout le personnel devra prendre un minimum de 15 jours, ou trois semaines, par an, selon le mémo.

Goldman Sachs a refusé tout commentaire.

Ce changement est significatif pour les banques de la Bourse, dont les employés travaillent de très longues heures. Il intervient environ deux mois après qu'un groupe d'analystes de première année de Goldman Sachs se soit plaint en mars d'être surmené et ait menacé de démissionner dans les six mois à moins que les conditions ne s'améliorent.