La politique écossaise est en ébullition, mais c'est du menu fretin pour la livre.

L'absence de réaction perceptible de la livre, des gilts ou des blue-chips londoniens à la démission, mercredi, de la première ministre écossaise indépendantiste Nicola Sturgeon l'a montré.

La livre sterling n'a pas été perturbée, la devise britannique ayant baissé de 0,1 % sur la journée. Les prix des obligations d'État ont montré à peine un murmure d'inquiétude.

Les investisseurs ont déclaré que les développements depuis que l'Écosse a voté à une majorité de 55 % pour rester dans l'union en 2014 ont rendu ce moteur potentiel du marché beaucoup plus faible qu'il ne l'était auparavant.

"Il y a dix ans, c'était un risque réel, c'était assez proche", a déclaré Jon Day, gestionnaire de portefeuille obligataire mondial chez le gestionnaire d'actifs britannique Newton Investment Management.

Depuis lors, a souligné M. Day, "politiquement, il n'y a aucune volonté à Westminster d'organiser un autre référendum."

En novembre dernier, le plus haut tribunal du Royaume-Uni a statué que l'Écosse ne pouvait pas organiser un autre vote d'indépendance sans l'approbation de Westminster. Le parti conservateur au pouvoir s'engage à maintenir l'union avec l'Écosse, tandis que le chef de l'opposition, Keir Starmer, souhaite donner plus de pouvoir aux régions du Royaume-Uni, mais se concentre davantage sur le rétablissement des liens entre la Grande-Bretagne et l'Europe.

La volatilité à un mois de la livre sterling, une mesure des fluctuations à court terme de la devise, a connu un pic lors du référendum de 2014 mais s'est négociée calmement mercredi et jeudi. L'indice boursier national FTSE 250 a augmenté de 0,2 % jeudi, tandis que le rendement du gilt britannique à 10 ans, une référence pour les coûts d'emprunt du gouvernement britannique, a baissé de 2 points de base.

Le discours sur l'indépendance de l'Écosse "n'a pas beaucoup d'impact sur la livre ces jours-ci", a déclaré George Brown, économiste chez le gestionnaire de fonds Schroders.

La proportion d'Écossais favorables à l'indépendance est restée stable, les sondages indiquant toujours une répartition égale.

Les marchés ont également "en général une terrible tendance à se concentrer sur une seule chose", a déclaré Newton's Day. Et pour l'instant, les perspectives d'inflation et les décisions des banques centrales en matière de taux d'intérêt éclipsent fortement les risques politiques pour les investisseurs du monde entier.

"L'impact du risque géopolitique sur les marchés a été atténué", a déclaré Tina Fordham, fondatrice du cabinet indépendant de conseil en risques Fordham Global Foresight, car "les liquidités des banques centrales ont eu une sorte d'effet modérateur" sur la perception des risques politiques par les marchés.

Ces risques pourraient s'aggraver dans la mesure où les responsables de la politique monétaire mondiale restent belliqueux. Le chaos qui a régné sur les marchés britanniques à la suite du mini-budget mal accueilli de l'ancienne première ministre Liz Truss s'est heurté à l'anxiété accrue des investisseurs en général lorsque la Fed américaine a relevé ses taux d'intérêt.

Pour l'instant, cependant, les marchés vont tout au plus "vouloir voir" qui remplace Mme Sturgeon avant de se prononcer sur la perspective d'un nouveau vote sur l'indépendance de l'Écosse, a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste chez Equiti Capital.

"Si elle est remplacée par un autre leader pro-indépendance qui mettra probablement un regain d'énergie dans la poussée pour un référendum, alors cela est potentiellement négatif pour la livre sterling", a déclaré Cole.