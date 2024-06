La livre sterling a rebondi à la suite d'une victoire électorale écrasante du parti travailliste d'opposition, mais l'avenir de la monnaie dépend de la capacité du prochain gouvernement à convaincre les investisseurs frileux de la crédibilité de ses plans pour redresser une économie stagnante.

Sur une base pondérée en fonction des échanges, la livre sterling est revenue à des niveaux jamais atteints depuis le vote sur le Brexit en 2016, les cambistes pariant sur la fin d'une longue période de volatilité des devises due à la politique tumultueuse du parti conservateur au pouvoir.

Si les travaillistes l'emportent le 4 juillet, le gouvernement de centre gauche devra conserver la confiance des investisseurs tout en s'attaquant aux défis économiques que les conservateurs n'ont pas résolus, ont déclaré plus de 20 économistes et anciens responsables gouvernementaux.

La dette publique britannique par rapport au PIB n'a jamais été aussi élevée depuis 63 ans et les investissements directs étrangers ont chuté pendant quatre des cinq derniers trimestres jusqu'à la fin de l'année 2023. Pour éviter les réductions de dépenses, les travaillistes devront augmenter les impôts ou les emprunts, a déclaré le groupe de réflexion Institute for Fiscal Studies.

Alors que les investisseurs évaluent la réponse du prochain gouvernement à ces problèmes, la balance des risques pour la livre sterling n'est pas équilibrée, car la monnaie a déjà intégré l'hypothèse d'une majorité travailliste forte qui stimulerait la croissance de la Grande-Bretagne.

"Un scénario politique moins confiant affaiblira davantage la livre sterling et la rendra beaucoup plus volatile", a déclaré Costas Milas, professeur de finance à l'université de Liverpool, qui étudie la relation entre l'incertitude de la politique économique et les marchés financiers.

Dirigé par Keir Starmer, le parti travailliste devance d'environ 20 points de pourcentage le parti conservateur au pouvoir dans les sondages.

LE "PESO" BRITANNIQUE

Autrefois monnaie de réserve mondiale, la livre sterling se négocie en dessous de la moyenne par dollar des quatre décennies précédant 2016, mais à environ 1,27 dollar, elle a surpassé toutes ses principales contreparties cette année.

Elle a fortement rebondi depuis son plus bas niveau historique de 1,03 dollar en 2022, lorsque l'ancien Premier ministre conservateur Liz Truss a lancé un mini-budget sous-financé qui a déclenché une déroute sur le marché obligataire, augmenté le coût de la dette et exacerbé l'inflation.

Les montagnes russes de la livre sterling ont incité les commentateurs à la surnommer le "grand peso britannique", en établissant un parallèle avec les marchés émergents à risque.

Sa volatilité s'est répercutée sur l'économie britannique, créant une boucle de rétroaction négative.

Les recherches de M. Milas ont montré que l'incertitude des politiques économiques en Grande-Bretagne depuis 2016 a directement provoqué des tensions sur les marchés financiers, notamment une augmentation de la volatilité des taux de change qui, à son tour, a fait que la croissance de l'économie a été inférieure à ce qu'elle aurait été autrement.

Un gouvernement travailliste avec des politiques prévisibles que les marchés soutiennent pourrait inverser ce cycle, selon les analystes. "Si les travaillistes respectent les règles du jeu et donnent un certain sens de la responsabilité fiscale, c'est un grand soutien", a déclaré Guillermo Felices, stratège mondial de PGIM Fixed Income.

"La force que vous avez vue dans la livre sterling dernièrement est en fin de compte une question de stabilité (attendue)", a déclaré Michael Field, stratège chez Morningstar.

Les marchés monétaires s'attendent à des baisses de taux similaires de la part de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne cette année.

Mais si la débâcle du mini-budget a montré que la politique fiscale compte autant pour la livre sterling que les taux d'intérêt, les politiques exactes du parti travailliste ne sont pas encore connues.

Cette semaine, l'IFS a critiqué les travaillistes et les conservateurs pour avoir publié des manifestes préélectoraux qui, selon elle, ont "caché et esquivé" les grandes questions relatives aux impôts et aux emprunts, créant ainsi un "vide de connaissances".

Le parti travailliste n'a pas répondu immédiatement à un courriel demandant des commentaires sur ses projets et sur la livre sterling.

COUPER OU DÉPENSER ?

Selon les données du LSEG, les analystes s'attendent à ce que la livre sterling atteigne 1,2875 dollar en moyenne dans les 12 mois à venir. Certains voient des risques plus lointains.

Le parti travailliste, qui n'a pas été au pouvoir depuis 14 ans, souhaite se débarrasser de son image de parti taxateur et dépensier.

Simon Harvey, responsable de la recherche sur les devises chez Monex Europe, a déclaré que les cambistes étaient optimistes à l'égard de la livre sterling à court terme, car les finances du gouvernement britannique n'offraient aux travaillistes que très peu d'occasions de dépenser à outrance.

Mais si la croissance économique du Royaume-Uni s'améliore au fil du temps, il y a toujours le risque que le Labour penche trop à gauche, donc les gens veulent voir comment cela se passera à long terme et les gestionnaires d'investissement pourraient ne pas aimer l'aspect de la situation sur cinq ans".

Nikolay Markov, économiste principal chez Pictet Asset Management, a estimé que les travaillistes suivraient un scénario d'investissements massifs qui s'avérerait inflationniste et aurait un impact négatif sur les marchés obligataires britanniques et sur la livre sterling.

Le Royaume-Uni a été confronté à une inflation plus élevée que les autres pays riches du Groupe des Sept, avec une hausse annuelle des prix culminant à 11,1 % en 2022. Une dépréciation de 10 % de la livre sterling ajouterait 1,3 point de pourcentage à l'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni sur deux ans, a calculé Oxford Economics.

M. Starmer a qualifié de très long terme les promesses de stimulation des investissements dans le logement et les infrastructures, qui font écho aux politiques du président américain Joe Biden.

"Il s'agit d'une version de la Bidenomics en livres sterling", a déclaré Giles Wilkes, membre de l'Institute for Government et ancien conseiller du Premier ministre britannique Theresa May. "Cela n'impliquera pas des niveaux d'argent inquiétants pour le marché.

Roger Bootle, ancien conseiller économique du ministre britannique des finances Kenneth Clarke dans les années 1990, a déclaré que Rachel Reeves, la responsable des finances de M. Starmer, "maintiendrait probablement les dépenses à un niveau élevé".

Cependant, Dario Perkins, responsable macroéconomique chez TS Lombard et ancien conseiller du Trésor, a déclaré que si les coupes budgétaires des travaillistes mettaient davantage à mal les services publics, les électeurs en colère pourraient se tourner vers les partis populistes, réduisant ainsi à néant les espoirs de voir le Royaume-Uni rétablir ses liens commerciaux avec l'Europe.