La politique italienne va revenir au premier plan après les élections européennes, selon AXA IM

Les élections européennes sont particulièrement importantes cette année car elles auront probablement des conséquences politiques au niveau national, estime Apolline Menut, économiste Eurozone chez AXA Investment Managers. En Italie, les élections européennes pourraient modifier l'équilibre du pouvoir entre les deux partis de la coalition, 5SM (Mouvement 5 étoiles) et Lega, ce qui pourrait conduire à un changement de gouvernement.Les dernières intentions de vote indiquent que Lega est la formation politique la plus forte avec près de 31%, suivie par 5SM (23%) et le Parti démocrate (PD, 22%). Forza Italia (9%) et Brothers of Italy (Frères d'Italie) (5%) placent le centre droit très près de 45%, c'est-à-dire légèrement au-dessus du seuil pour une majorité au Parlement.AXA Investment Managers continue de croire que Matteo Salvini aura peu d'intérêt à perturber la coalition, d'autant plus qu'il préférerait probablement partager les responsabilités des négociations budgétaires délicates de 2020 avec 5SM, plutôt que d'en être l'unique responsable. Pourtant, Apolline Menut pense que Lega pourrait faire pression pour un remaniement interne du gouvernement.Dans le cas où Lega déjouerait les sondages et remporterait plus de 35% des voix, M. Salvini pourrait alors décider de mettre fin au gouvernement de coalition. Dans ce cas, tout reposerait entre les mains du Président Mattarella, qui déciderait sur la base du résultat de mars 2018. Il demanderait alors très probablement à Luigi Di Maio d'essayer de former un nouveau gouvernement. Sa seule option serait de regarder à gauche, mais il est difficile d'imaginer PD et 5SM s'allier à ce stade, malgré des similitudes idéologiques certaines. De plus, il n'est pas certain qu'ils auraient le nombre de voix nécessaire.Si L. Di Maio échouait, alors le Président pourrait soit programmer de nouvelles élections, soit (comme son prédécesseur Giorgio Napolitano) penser à un gouvernement d'experts. AXA Investment Managers s'attend donc à ce que la politique italienne revienne sur le devant de la scène après les élections européennes.