La politique monétaire, thème de préoccupation central pour les assureurs, observe BlackRock

La question de la politique monétaire des banques centrales, accompagnée par de nouvelles récentes injections de liquidité, émerge comme un thème de préoccupation central pour les assureurs, révèle la 8e édition de l'étude annuelle de BlackRock portant sur le secteur de l'assurance. Malgré un environnement difficile marqué par des taux bas et des marchés volatiles, les cadres interrogés se montrent relativement optimistes et confiants.Ce sentiment est toutefois moins marqué qu'en 2018, et l'étude du premier gérant d'actifs au monde révèle une concentration accrue sur la résilience des portefeuilles se traduisant par un appétit pour des placements obligataires et sur les marchés privés, ainsi que pour les investissements socialement responsables.Les résultats de l'étude révèlent une transition vers les marchés privés, moins corrélés et offrant de meilleures perspectives de rendement. BlackRock note aussi un intérêt accru pour une approche transversale et holistique de la construction de portefeuille qui permet une gestion stratégique des investissements dans toutes les classes d'actifs.Les investissements socialement responsables suscitent également de l'intérêt et l'étude du gérant se penche sur les opportunités et les difficultés rencontrées par les assureurs pour intégrer ce type d'actifs dans leurs portefeuilles.Enfin, BlackRock analyse les usages de la technologie : identifiées par les assureurs comme un facteur clé de transformation du secteur, les nouvelles technologies restent toutefois peu exploitées dans le cadre de la gestion des investissements et des processus d'allocation.