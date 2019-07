La politique pour Lagarde, la monnaie pour Lane, un scénario évoqué par Columbia Threadneedle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La nomination de Christine Lagarde à la tête de la BCE représente la continuité, éliminant le risque de politique plus extrême que la nomination de Jens Weidmann aurait présenté, estime Maya Bhandari, gérante multi-asset chez Columbia Threadneedle Investments. Les attentes de cette dernière concernant la politique monétaire européenne à court terme restent inchangées: un "paquet" d'assouplissement, comprenant un taux de dépôt plus bas et une relance du QE, semble probable d'ici à la fin de l'année.Pour Maya Bhandari, les antécédents de Lagarde et la nature politique de sa nomination suggèrent que sa présidence pourrait mettre davantage l'accent sur des domaines tels que la coordination fiscale et une union bancaire, avec d'autres, comme l'économiste en chef Philip Lane, assurant la continuité du cadre de la politique monétaire.