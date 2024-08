Un tribunal thaïlandais décidera mercredi du sort du parti d'opposition progressiste Move Forward, dans une affaire qui a renforcé les craintes d'une reprise de la lutte pour le pouvoir entre les conservateurs influents et les partis élus par le peuple.

La Cour constitutionnelle se prononcera sur la demande de dissolution du parti Move Forward, vainqueur des élections de 2023, formulée par l'organe chargé du scrutin. En janvier, cette même Cour avait estimé que sa campagne visant à modifier une loi protégeant la monarchie contre les critiques risquait de compromettre le système de gouvernance thaïlandais, dans lequel le roi est le chef de l'État.

Le programme anti-establishment de Move Forward a reçu un soutien massif de la part des électeurs, mais il s'est heurté au puissant réseau thaïlandais de vieilles familles, de conservateurs et de militaires, pour qui la réforme de la loi de lèse-majesté est un pas de trop dans un pays où les royalistes considèrent la monarchie comme sacro-sainte.

Les rivaux influents de Move Forward se sont coalisés pour empêcher le parti de former un gouvernement l'année dernière, mais il reste la plus grande force au parlement avec un programme qui comprend la réforme de l'armée et le démantèlement des monopoles des grandes entreprises.

Le parti nie avoir commis des actes répréhensibles et s'est vu ordonner d'abandonner sa campagne sur la loi relative aux insultes à l'égard de la famille royale. Il espère échapper à la dissolution, arguant que la plainte de la commission électorale n'a pas suivi les procédures appropriées.

Ce verdict intervient alors que des fissures apparaissent dans la trêve précaire entre l'establishment royaliste et un autre rival de longue date, le parti populiste au pouvoir, le Pheu Thai, le Premier ministre Srettha Thavisin risquant d'être démis de ses fonctions par le même tribunal la semaine prochaine à propos d'une nomination au sein du cabinet. Il nie avoir commis des actes répréhensibles.

UN CRESCENDO

"Une fois de plus, le risque politique et l'incertitude vont crescendo", a déclaré Nattabhorn Buamahakul, associé directeur du cabinet de conseil en affaires gouvernementales Vero Advocacy.

"Ces décisions très importantes, le sort du plus grand parti du Parlement et le siège du Premier ministre pourraient amener les législateurs à changer de parti, à négocier davantage et, comme nous l'avons déjà vu, à manifester dans la rue", a-t-elle ajouté.

La Thaïlande, deuxième économie d'Asie du Sud-Est, est enfermée depuis deux décennies dans un cycle de coups d'État, d'interventions judiciaires et de dissolutions qui ont renversé des gouvernements élus et des partis importants, entraînant parfois de violentes manifestations de rue.

Des manifestations ont eu lieu en 2020 après que le prédécesseur de Move Forward, Future Forward, a été dissous en raison d'une violation des règles de financement de campagne. Les manifestations antigouvernementales ont donné lieu à des appels à la réforme de la monarchie qui ont entraîné l'emprisonnement de plusieurs activistes.

Le palais ne commente généralement pas la loi de lèse-majesté.

La figure de proue de Move Forward, Pita Limjaroenrat, qui fait partie des 11 cadres du parti qui risquent d'être interdits de politique pendant une décennie, a déclaré le mois dernier à Reuters qu'il était temps de "mettre fin à ce cercle vicieux".

"Je veux prouver à l'establishment, mais aussi au monde entier, qu'il est inutile de dissoudre les partis", a-t-il ajouté.

Il pourrait avoir raison, car on s'attend à ce que, en cas de dissolution, les 143 législateurs survivants du parti conservent leurs sièges et se réorganisent sous la houlette d'un nouveau parti qui pourrait devenir encore plus populaire.

"Ils sont la seule option pour les électeurs progressistes", a déclaré Stithorn Thananithichot, directeur du Bureau de l'innovation pour la démocratie à l'Institut du roi Prajadhipok,

"L'orange, quel que soit son nom, votera toujours orange", a-t-il ajouté, en référence à la couleur emblématique du parti.