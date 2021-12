La pollution plastique générée par les livraisons d'Amazon augmente de 29 % en un an

Un rapport d’Oceana a déterminé que jusqu’à 10,66 millions de kg d’emballages plastiques d’Amazon ont pollué les océans et cours d’eau en 2020

TORONTO, 15 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau rapport d’Oceana révèle qu’Amazon a généré environ 271 millions de kg de déchets provenant d’emballages plastiques l’an dernier. Il s’agit d’une augmentation de 29 % par rapport aux estimations d’Oceana pour 2019 ; une grande partie de ces déchets plastiques provient des milliards de colis qu’Amazon a livrés pendant la pandémie de COVID-19. Oceana a aussi constaté, selon les données d’une étude évaluée par des pairs sur la pollution par les déchets plastiques et publiée dans Science en 2020, que jusqu’à 10,66 millions de kilogrammes de ces déchets ont pénétré dans les cours d’eau et les mers du monde - l’équivalent en plastique d’un camion de livraison déversé dans les océans toutes les 67 minutes. La majorité de ces emballages sont des pellicules plastiques légères, comme le papier bulle, les enveloppes et les coussins d’air.



« L’empreinte polluante mondiale des emballages plastiques d’Amazon s’accroît à un rythme alarmant, au moment où les Nations Unies ont déclaré que le plastique était la plus grande menace pour l’environnement mondial après les changements climatiques », déclare Ashley Wallis, spécialiste de la campagne plastique d’Oceana Canada. « Le soi-disant leadership des entreprises n’est tout simplement pas suffisant. Il faut de toute urgence que le gouvernement canadien adopte une interdiction nationale forte sur le plastique à usage unique inutile. Le leadership fédéral est indispensable pour que ces entreprises polluantes soient tenues responsables. »

Le plastique est une source majeure de pollution qui dévaste les océans du monde entier. Des études ont estimé que 55 % des oiseaux de mer, 70 % des mammifères marins et 52 % de toutes les tortues de meri ont déjà ingéré ou se sont empêtrés dans du plastique ; et que les pellicules, très répandues dans les emballages d’Amazon, est l’une des formes de plastique les plus mortelles pour la vie marine.ii,iii À peine 7 % des pellicules de plastique sont recyclées au Canada.iv

Amazon a démontré qu’elle avait la capacité technique de réduire l’utilisation de plastique lorsqu’elle y était contrainte par les gouvernements, les consommateurs et les organismes environnementaux comme Oceana. Après l’annonce d’une interdiction nationale imminente des plastiques à usage unique en Inde, Amazon a diminué ses emballages plastiques à usage unique pour augmenter son utilisation d’emballages consignés et réutilisables. v Elle a aussi annoncé récemment qu’elle cesserait d’emballer ses produits dans des emballages en plastique à usage unique en Allemagne d’ici la fin de 2021. vi Ainsi, Amazon pourrait considérablement réduire son importante empreinte plastique mondiale si elle étendait cette approche dans le monde entier.

« Amazon a montré qu’elle pouvait réduire son empreinte plastique, mais dans le cas du Canada, le fait qu’elle le fasse ou non dépendra du leadership fédéral », déclare Mme Wallis. « Peu de temps après que le gouvernement indien ait annoncé son intention d’interdire les plastiques à usage unique, Amazon a diminué ses emballages à usage unique. Cela illustre exactement pourquoi il faut que le gouvernement canadien fasse preuve de leadership dans la lutte contre la catastrophe plastique mondiale, en instaurant une interdiction exhaustive des plastiques inutiles, et en exigeant que les entreprises polluantes rendent des comptes. »

Au Canada, 95 % des personnes interrogées par Abacus Data pour Oceana Canada sont préoccupées par l’impact de la pollution plastique sur nos océans ; et 94 % s’inquiètent des milliers de créatures marines qui meurent chaque année à cause de l’ingestion ou l’empêtrement de plastique. Une proportion impressionnante de 90 % des Canadiens appuie l’interdiction nationale proposée pour les plastiques à usage unique, et 63 % souhaite qu’elle aille plus loin, notamment en interdisant les emballages difficiles à recycler. Telle qu’elle est proposée actuellement, l’interdiction par le fédéral de six types de plastique à usage unique représente moins de 1 % des plastiques que nous utilisons et n’inclurait pas les types d’emballages utilisés par Amazon.

Oceana Canada demande aux Canadiens d’exhorter le gouvernement canadien à instaurer une interdiction forte sur les plastiques à usage unique, en signant notre pétition au Oceana.ca/Plastiques.

Également, Oceana demande à Amazon de réduire son empreinte plastique, et de :

Écouter ses actionnaires et être totalement transparent. Plus d’un tiers des actionnaires d’Amazon ont demandé à la compagnie de rendre compte de son empreinte plastique. Ces données doivent être vérifiées de manière indépendante ;

Écouter ses clients. Plus de 740 000 personnes ont signé une pétition demandant à Amazon d’offrir des options sans plastique ;

Éliminer les emballages de plastique, augmenter le nombre de produits expédiés dans des contenants réutilisables et adopter des politiques qui réduisent de manière tangible la pollution plastique plutôt que de faire des déclarations vides de sens sur la « recyclabilité ».



Pour en savoir plus sur la campagne d’Oceana Canada visant à arrêter la pollution par les plastiques à usage unique, visitez Oceana.ca/ArretonsLeFleauPlastique.

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante qui fait partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les efforts d’Oceana Canada ont notamment contribué à mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d’aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d’autrefois. En assurant la restauration des océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir.

i Wilcox C, Puckridge M, Schuyler Q, Townsend K et Hardesty B (2018) A quantitative analysis linking sea turtle mortality and plastic debris ingestion. Scientific Reports 8 (2018), 12536. doi: 10.1038/s41598-018-30038-z. Disponible au : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6137038/. Accessed Sep 20, 2020.

ii Kühn S and van Franeker JA (2020) Quantitative overview of marine debris ingested by marine megafauna. Marine Pollution Bulletin 151 : 110858. doi : 10.1016/j.marpolbul.2019.110858. Accédé le 2021-10-07

iii Roman L, Schuyler Q, Wilcox C, et Hardesty BD (2020) Plastic pollution is killing marine megafauna, but how do we prioritize policies to reduce mortality? Conservation Letters doi : 10.1111/conl.12781. Accédé le 2021-10-07

iv Pacte canadien sur les plastiques (2021) Canada Plastics Pact foundational research and study: Canadian plastic packaging flows. Disponible au : https://plasticspact.ca/wp-content/uploads/2021/10/CPP-Foundational-Research-on-Canadian-Plastics-Packaging-Flows-May-2021-final.pdf

v (2020) Amazon India successfully eliminates 100% single-use plastic in packaging across its Fulfilment Centers. Amazon, 29 juin 2020. Disponible au: https://blog.aboutamazon.in/sustainability/amazon-india-successfully-eliminates-100-single-use-plastic-in-packaging-across-its-fulfilment-centers#:~:text=Sustainability-,Amazon%20India%20successfully%20eliminates%20100%25%20single%2Duse%20plastic%20in%20packaging,an%20environmentally%20sustainable%20supply%20chain . Accédé le 20 septembre 2020.

vi https://packagingeurope.com/amazon-germany-to-reduce-sup-in-outer-packaging/

Trousse média disponible ici.

Deux photos accompagnant ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6115a47c-3968-4d07-a329-d75ad2bd605b/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d0532a1-0d70-4739-8498-e16921911dc5/fr