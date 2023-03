Treize villes du nord de la Chine entourant la capitale Pékin ont émis des alertes à la pollution ces derniers jours, suscitant des inquiétudes quant au fait qu'une reprise industrielle dans la région augmente les niveaux de smog.

Les 13 villes, dont Tianjin et Tangshan, le plus grand centre sidérurgique de Chine, avaient émis dimanche des alertes "orange" de forte pollution, soit la deuxième alerte la plus élevée, a indiqué le Centre national de recherche conjoint pour la résolution des problèmes clés de la lutte contre la pollution de l'air (CNRJ).

La qualité de l'air dans la région traditionnellement sujette au smog de Pékin, Tianjin et Hebei s'est nettement améliorée ces dernières années grâce à la "guerre contre la pollution" menée depuis 2014, qui a impliqué la fermeture et la relocalisation d'installations industrielles ainsi que le relèvement des normes d'émission.

Le NJRC a déclaré que le récent pic avait été alimenté par une augmentation de l'activité industrielle, les aciéries et les cimenteries fonctionnant à des niveaux plus élevés, et le trafic de camions diesel étant également en hausse. Elle s'attend à ce que le smog persiste jusqu'au 10 mars.

La Chine tente de redynamiser son économie depuis la levée des restrictions strictes COVID-19 à la fin de l'année dernière, ce qui suscite des craintes quant à la possibilité de laisser la pollution augmenter.

Une alerte orange signifie que l'indice de qualité de l'air (IQA) moyen sur trois jours a dépassé 200, ce qui est considéré comme une "forte pollution", et déclenche normalement des fermetures industrielles ou des réductions de production selon les réglementations chinoises.

Bien que Pékin, où le Parlement tient sa réunion annuelle, n'ait pas émis d'alerte, son IQA a atteint 230 dans la nuit de dimanche à lundi et a de nouveau dépassé 200 lundi.

Tangshan a déclaré samedi qu'elle entamait une réponse d'urgence de "niveau 2", la deuxième fois en quinze jours qu'elle met en œuvre de telles mesures.

Au cours de la première période, plusieurs aciéries devaient réduire leur frittage de 30 à 50 % pour répondre aux exigences du gouvernement, a indiqué le cabinet de conseil Mysteel dans un rapport.