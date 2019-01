La population chinoise devrait culminer à 1,44 md en 2029-rapport

SHANGHAI, 5 janvier (Reuters) - La Chine devrait atteindre un pic de 1,44 milliard d'habitants en 2029 avant de voir sa population "inexorablement" décliner à partir de l'année suivante, écrivent des experts dans un rapport du gouvernement chinois publié vendredi.

Le pays le plus peuplé du monde doit anticiper dès à présent cette tendance au vieillissement de sa population et au déclin de la main d'oeuvre, ajoute le "livre vert sur la population et le travail" de l'Académie chinoise des sciences sociales.

Le rapport gouvernemental met en garde contre le risque de "conséquences sociales et économiques défavorables" de l'évolution démographique.

Les experts disent s'attendre à ce que la population recule à 1,36 milliard d'ici la moitié du siècle, ce qui représenterait un recul de la force de travail de 200 millions de personnes.

Si le taux de fécondité reste inchangé, le déclin pourrait même s'accélérer et la population retomber à 1,17 milliard d'ici à 2065, poursuivent-ils.

Le gouvernement chinois a décidé en 2016 d'assouplir sa politique controversée de l'enfant unique en permettant aux couples d'avoir un second enfant. Mais en dépit de cette évolution, le taux de natalité a décliné de 3,5% en 2017 et il est aussi attendu à la baisse en 2018.

Conséquence du vieillissement de la population: le nombre de retraités qui était de 240 millions l'an dernier devrait atteindre 400 millions en 2035, selon le rapport.

(David Stanway Tangi Salaün pour le service français)