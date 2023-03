La population super-riche de Chine connaît une baisse en raison de la répression de la technologie et de facteurs mondiaux qui nuisent à la richesse

Plus de 400 personnes ont perdu leur statut de milliardaire l'année dernière, la plupart en Chine, alors que le resserrement monétaire mondial, les disruptifs du COVID-19 et la répression de Pékin à l'encontre des grandes entreprises technologiques ont nui aux super-riches, selon un classement des plus grandes fortunes du monde.

La Chine a perdu 229 milliardaires de la Hurun Global Rich List 2023, ce qui représente plus de la moitié des 445 personnes qui ont disparu de la liste, qui classe les magnats avec une valeur nette minimale d'un milliard de dollars, a déclaré le Hurun Report jeudi. La deuxième économie mondiale a également ajouté 69 nouveaux milliardaires à la liste au cours de cette période. "Le nombre de milliardaires dans le monde est en baisse de 8 %, tandis que leur richesse totale a baissé de 10 %", a déclaré Rupert Hoogewerf, fondateur et président du Hurun Report. Au total, 3 112 personnes figurent sur la liste, contre 3 381 l'année précédente, a-t-il ajouté. La Chine reste la plus grande source de super riches, avec un nombre total de milliardaires de 969 au 16 janvier 2023, devant les États-Unis (691). Les marques de luxe ont connu une bonne année, avec le chef de LVMH Bernard Arnault en tête de liste et les héritiers d'Hermès Bertrand Puech et sa famille en troisième position. Parmi les noms qui ont disparu de la liste, citons Sam Bankman-Fried, qui a perdu sa fortune de 21 milliards de dollars après l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX. En Chine, Jack Ma, fondateur du géant chinois du commerce électronique Alibaba Group Holding, a baissé à la 52e place contre 34e un an plus tôt, en grande partie à cause de la répression réglementaire de la Chine sur son secteur technologique. "Les hausses de taux d'intérêt, l'appréciation du dollar américain, l'éclatement d'une bulle technologique alimentée par le COVID et l'impact continu de la guerre entre la Russie et l'Ukraine se sont combinés pour nuire aux marchés boursiers", a déclaré M. Hoogewerf. Au cours de l'année écoulée, le S&P 500 a chuté de plus de 14 %, tandis qu'en Chine, l'indice de référence Shanghai Composite a perdu près de 11 %. Entre-temps, le yuan a perdu environ 8 % de sa valeur par rapport à un dollar en forte hausse en 2022, soit la plus forte baisse annuelle depuis 1994, en grande partie à cause des hausses de taux agressives de la Réserve fédérale et du ralentissement de l'économie nationale. M. Hoogewerf a déclaré qu'il était généralement positif pour cette année après avoir mesuré la confiance économique et le bonheur des Chinois fortunés. "La seule chose dont je ne suis pas certain, c'est qu'il y aura une crise financière mondiale", a-t-il déclaré. "Nous avons vu des crises bancaires aux États-Unis et en Suisse. Je ne suis pas sûr qu'il y ait contagion. Si ce n'est pas le cas, la richesse augmentera considérablement.