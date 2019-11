La possession d'armes nucléaires est indéfendable, dénonce le pape François

NAGASAKI, Japon, 24 novembre (Reuters) - Le pape François, qui s'exprimait depuis Nagasaki, une des deux villes japonaises rasées par des bombes atomiques américaines à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a appelé dimanche à l'abolition des armes nucléaires, affirmant que leur possession était perverse et indéfendable.

"La possession d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive n'est pas la solution (au désir de paix)", a dit François dans son discours prononcé à l'Atomic Bomb Hypocenter Park de Nagasaki, point zéro de l'explosion de la bombe A larguée le 9 août 1945, tuant instantanément 27.000 personnes.

"Notre monde est marqué par la dichotomie perverse de vouloir défendre et garantir la stabilité et la paix sur la base d'un faux sentiment de sécurité soutenu par une mentalité de crainte et de méfiance", a déclaré le souverain pontife.

"La paix et la stabilité internationales sont incompatibles avec toute tentative de compter sur la peur de la destruction réciproque ou sur une menace d'anéantissement total", a-t-il poursuivi, dénonçant par ailleurs ce qu'il estime être un démantèlement des traités de non-prolifération.

Le pape François devait se rendre plus tard ce dimanche à Hiroshima, ville bombardée trois jours avant Nagasaki, dont l'explosion de la bombe atomique a tué instantanément 78.000 personnes. (Philip Pullella; Arthur Connan pour le service français)