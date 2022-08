La possession de crypto-monnaies en Australie justifie la protection des consommateurs, déclare le régulateur.

L'enquête de l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), menée en novembre dernier auprès de 1 053 investisseurs particuliers, a révélé que 44 % d'entre eux ont déclaré détenir des cryptomonnaies, ce qui en fait le deuxième investissement le plus populaire après les actions australiennes.

Un quart des investisseurs interrogés qui détenaient des cryptomonnaies ont déclaré que c'était leur seul investissement.

Ces données renforceront la pression exercée sur le nouveau gouvernement travailliste australien pour qu'il mette l'accent sur la protection des consommateurs, alors qu'il reprend une étude de plusieurs années, entamée sous le précédent gouvernement conservateur, sur l'opportunité et la manière de réglementer les actifs numériques.

Elle légitime également les statistiques largement diffusées sur les taux élevés de possession de cryptomonnaies en Australie, qui ont été rejetées l'année dernière comme "invraisemblables" par un haut responsable de la banque centrale.

L'enquête a également montré que 41 % des personnes interrogées ont consulté un média social pour obtenir des informations sur les investissements, 20 % d'entre elles citant Youtube d'Alphabet Inc. et 11 % Facebook de Meta Platforms.

Seuls 13% ont obtenu leurs informations auprès d'un conseiller financier ou d'un courtier, selon l'enquête.

"Nous sommes préoccupés par le nombre de personnes interrogées qui ont déclaré avoir investi dans des crypto-actifs non réglementés et volatils", a déclaré Joe Longo, président de l'ASIC, dans un communiqué.

"Il existe des protections limitées pour les investissements en crypto-actifs étant donné qu'ils sont devenus de plus en plus courants et font l'objet d'une publicité et d'une promotion importantes. Il existe de solides arguments en faveur d'une réglementation des crypto-actifs afin de mieux protéger les investisseurs."

Depuis l'enquête, les hausses de taux d'intérêt ont incité les investisseurs à se retirer des actifs spéculatifs, faisant chuter les prix des cryptomonnaies et envoyant certaines entreprises liées aux cryptomonnaies en faillite.

L'enquête a été menée le même mois où le bitcoin et l'éther, les deux cryptomonnaies les plus populaires, ont atteint des sommets. Les deux ont glissé d'environ deux tiers depuis lors, tandis que le marché boursier australien est en baisse d'environ 6 %.