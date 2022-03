La possibilité d'une hausse de 50 points de base de la Fed pousse le yen et l'euro à la baisse

L'euro était également sous pression, glissant à un plus bas niveau de près d'une semaine par rapport au dollar.

Le yen a atteint son plus bas niveau en six ans à 120,50, en baisse de 0,8 % sur la journée, après avoir perdu plus de 4 % par rapport au dollar ce mois-ci, alors que les rendements américains en hausse et la détérioration de la balance commerciale aspirent les liquidités de la troisième plus grande économie du monde.

Les devises du yen ont également souffert, l'euro atteignant un sommet de cinq semaines à 132,41. La devise japonaise a chuté à son plus bas niveau depuis près de sept ans face au franc suisse.

Le Japon doit maintenir une politique monétaire ultra-libre de peur que l'inflation ne nuise à l'économie, a déclaré le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, mardi - contrastant avec les commentaires hawkish de la nuit de Powell de la Fed.

Powell a envoyé les rendements américains à des sommets pluriannuels en mettant sur la table la possibilité de hausses de taux de 50 points de base (pb).

"L'augmentation des prix de l'énergie et la hausse des rendements du Trésor américain sont deux mauvaises nouvelles pour le yen japonais", ont déclaré les analystes de l'UOB de Singapour dans une obligation de perspectives trimestrielles qui ont relevé leur prévision de fin d'année pour le dollar/yen de 119 à 121.

Les rendements du Trésor à deux ans, cinq ans, 10 ans et 30 ans ont tous atteint leur plus haut niveau depuis 2019 mardi, creusant l'écart avec les rendements japonais tout en apportant un large soutien au dollar ailleurs. [US/]

L'euro, touché par la guerre en Ukraine et la hausse des prix du pétrole, est tombé sous 1,10 dollar au début des échanges londoniens, mais s'était un peu repris pour s'échanger en baisse de 0,1% à 1,1005 dollar à 09h00 GMT.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont divisés sur la question de savoir s'il faut se joindre aux États-Unis pour sanctionner le pétrole russe, certains pays, dont l'Allemagne, estimant que le bloc est trop dépendant des combustibles fossiles de la Russie.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et l'économiste en chef, Philip Lane, devraient prononcer des discours plus tard dans la journée.

Les analystes de la Danske Bank ont déclaré qu'ils voyaient l'euro plonger à 1,05 $ dans 12 mois en raison de la divergence des politiques monétaires de la Fed et de la BCE.

L'indice du dollar américain a augmenté de 0,15 % à 98,651.

Les cryptomonnaies étaient à la hausse mardi, le bitcoin atteignant son plus haut niveau depuis trois semaines. Il était dernièrement en hausse de 3,3 % à 42 528 $.