Le service postal américain a annoncé vendredi qu'il prenait des mesures pour lutter contre l'augmentation des vols de courrier, des braquages de facteurs, des fraudes au changement d'adresse et de la contrefaçon d'affranchissement.

Le service postal a déclaré qu'il installait 12 000 boîtes de collecte bleues de haute sécurité dans tout le pays pour rendre l'accès plus difficile aux criminels et qu'il évaluait la possibilité de remplacer d'autres boîtes de collecte bleues existantes.

L'USPS remplacera également 49 000 serrures à flèche vétustes par des serrures électroniques pour faire face à l'augmentation des vols de facteurs dans tout le pays. Les criminels ciblent les facteurs pour leurs clés afin de voler le courrier dans les réceptacles à courrier décrochés et de commettre des fraudes financières. De nouvelles serrures ont été installées dans certaines villes et d'autres grandes zones métropolitaines suivront.

L'USPS et l'U.S. Postal Inspection Service ont déclaré qu'ils prenaient des mesures élargies "pour protéger les employés de la poste et la sécurité du courrier et des colis du pays, car les menaces et les attaques contre les facteurs et les incidents de fraude postale se sont multipliés parallèlement à une hausse nationale de la criminalité".

Les incidents de vols de facteurs ont augmenté. Au cours de l'exercice budgétaire 2022, 412 facteurs de l'USPS ont été volés, contre 305 au cours des six mois se terminant le 30 mars.

L'USPS a également indiqué que plus de 25 000 vols ont été signalés dans les réceptacles à courrier, y compris les boîtes de collecte bleues, au cours des six mois se terminant le 30 mars, contre 38 500 pour l'ensemble de l'année 2022.

Le service postal renforce également les processus d'authentification pour les demandes de changement d'adresse. En avril, USPS a adopté la certification d'identité à double authentification. L'USPS n'acceptera plus les demandes de changement d'adresse soumises par des tiers.

L'année dernière, plus de 340 000 colis contenant des faux timbres et plus de 7,7 millions de timbres contrefaits ont été saisis, ce qui représente une perte estimée à 7,8 millions de dollars. En vertu de ses nouveaux pouvoirs, l'USPS éliminera désormais les colis contenant des timbres contrefaits et s'efforce de fermer les sites Web et les comptes de commerce électronique qui vendent des timbres contrefaits. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Chizu Nomiyama)