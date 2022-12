La poursuite d'un travailleur de Walmart suite à une fusillade se heurte à des obstacles juridiques, selon les experts.

Un système censé aider les travailleurs à être indemnisés pour des blessures sur le lieu de travail pourrait rendre difficile le succès de la poursuite.

Selon Gun Violence Archive, un groupe de recherche à but non lucratif, les États-Unis enregistrent en moyenne deux fusillades de masse - définies comme un incident tuant ou blessant quatre personnes ou plus - par jour. Mais si beaucoup de ces fusillades ont lieu sur le lieu de travail, les employeurs sont rarement tenus pour responsables.

Cela s'explique en partie par le fait que presque tous les États américains, y compris la Virginie, exigent des employeurs qu'ils souscrivent une assurance contre les accidents du travail afin de payer les travailleurs pour les frais médicaux et les pertes de salaire découlant de blessures sur le lieu de travail. En contrepartie, les employeurs sont protégés de la plupart des poursuites que les travailleurs pourraient autrement intenter.

"En règle générale, les employés ne peuvent pas poursuivre leurs employeurs pour les blessures qu'ils subissent au travail en raison de la négligence de l'employeur", a déclaré Timothy Lytton, professeur à la Georgia State University College of Law.

Toutefois, certains États, dont la Virginie, font une exception pour les cas de négligence grave de la part d'un employeur.

Donya Prioleau, l'employée de Virginie qui poursuit Walmart, prétend exactement cela, affirmant que le tireur, Andre Bing, avait un historique de comportement "bizarre et menaçant" et qu'elle et d'autres employés avaient averti la direction de Walmart à son sujet.

Bing, 31 ans, qui travaillait comme superviseur pour une équipe de nuit, a ouvert le feu sur des collègues dans une salle de repos le 22 novembre avant de retourner son arme contre lui-même, selon des témoins.

La poursuite indique que Bing avait des "propensions connues" à la violence et à un comportement menaçant. Mme Prioleau a déclaré qu'il lui avait demandé si elle aimait les armes à feu, qu'il avait demandé à d'autres employés s'ils avaient reçu une formation au tir actif et qu'il avait dit qu'il exercerait des représailles s'il était licencié.

Elle a déclaré avoir déposé une plainte officielle contre Bing après qu'il l'ait harcelée et traitée de "garce", et que d'autres employés se sont également plaints de lui, bien que la poursuite ne donne pas de détails sur ces plaintes.

Un porte-parole de Walmart a déclaré que l'entreprise examine la plainte et y répondra devant le tribunal.

La question devant la Chesapeake Circuit Court en Virginie, où la poursuite a été déposée mardi, sera de savoir si la société a été négligente au point de ne pas être protégée par l'indemnisation des travailleurs.

L'indemnisation des travailleurs est "une défense difficile à surmonter", a déclaré Jeffrey Harris, un avocat des plaignants basé en Géorgie qui a traité de nombreux cas d'accidents du travail. "Elle est généralement interprétée de manière très large pour protéger l'employeur".

L'affaire de Mme Prioleau pourrait dépendre de ce qui a été dit exactement à la direction de Walmart au sujet de Bing, et si cela constituait une menace concrète. Elle devra prouver que l'entreprise a été informée que ses employés étaient confrontés à un danger spécifique, et qu'elle ne s'en est pas souciée - un "mépris conscient" pour leur sécurité, a déclaré Lytton.

Certaines affaires passées illustrent le défi.

Le mois dernier, un juge fédéral de l'Indiana a rejeté un procès accusant FedEx de négligence après qu'un ancien employé ait tué 8 travailleurs en 2021 dans un établissement d'Indianapolis. UPS a échappé aux poursuites intentées par des dizaines de travailleurs et de parents de victimes après qu'un de ses employés a tiré et tué trois collègues dans un établissement de San Francisco en 2017. Dans les deux cas, les tribunaux ont déclaré que l'indemnisation des travailleurs était le seul recours disponible car il n'y avait aucune allégation selon laquelle les employeurs avaient été avertis d'une menace.

D'autre part, en 2016, un juge fédéral de Washington, D.C., a autorisé les poursuites pour négligence contre les entrepreneurs gouvernementaux qui employaient un travailleur informatique qui a tué 12 personnes dans une installation de la marine américaine. Le juge a déclaré que les entreprises étaient au courant des antécédents de comportement violent et paranoïaque du tireur, y compris des arrestations liées à des armes à feu, et que d'autres employés avaient dit craindre qu'il puisse blesser d'autres personnes. Les affaires ont ensuite été réglées pour des montants non divulgués.

Les allégations de Prioleau semblent se situer quelque part entre les deux.

Kevin Morrison, un avocat qui représentait les plaignants dans l'affaire UPS, a déclaré que les antécédents de Bing pourraient être suffisants pour soutenir une conclusion de négligence grave.

"Si les preuves montrent que Walmart était au courant des menaces de Bing ou du fait qu'il était un fou des armes et que Walmart a fermé les yeux, alors il y a une possibilité de récupération pour ces personnes", a-t-il déclaré.

Toujours selon Morrison, il faudrait que la menace soit spécifique.

"Il ne peut pas s'agir d'une simple discussion autour de la fontaine", a-t-il déclaré.