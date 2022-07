La poussée de croissance du Brésil est assombrie par des inquiétudes concernant les plans de dépenses - sondage Reuters

L'activité économique a reçu un coup de pouce inattendu au premier semestre grâce à la montée en flèche des prix des matières premières pour les exportations brésiliennes, conséquence de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cependant, les investisseurs envisagent d'autres problèmes à venir.

La principale préoccupation est l'accent croissant mis par le gouvernement et l'opposition sur des solutions politiques rapides pour atténuer l'inflation élevée persistante, considérée comme un détournement des réformes attendues depuis longtemps, qui commence à déstabiliser les marchés.

Selon les prévisions médianes de 34 économistes interrogés du 28 juin au 8 juillet, le produit intérieur brut devrait croître à un rythme lent de 1,4 % en 2022, ce qui est encore mieux que le maigre 0,5 % prévu dans l'enquête d'avril.

Mais les prévisions pour 2023 ont été revues à la baisse, à 0,8 % seulement contre 1,5 % précédemment, reflétant également les perspectives de nouveaux mois de taux d'intérêt élevés dans un contexte d'incertitude persistante concernant le conflit en Europe de l'Est.

"Bien que les termes de l'échange donnent un peu d'air ... les fondamentaux restent vulnérables, surtout pour le Brésil sur le plan fiscal", ont écrit les analystes d'Allianz dans leur rapport de juillet sur les perspectives économiques.

Le mois dernier, le Congrès a approuvé des réductions d'impôts visant à faire baisser le coût du carburant, une tentative de lutte contre l'inflation soutenue par le président Jair Bolsonaro. Aujourd'hui, les législateurs débattent d'un autre projet de loi visant à contourner le plafond des dépenses du pays et à augmenter les prestations sociales.

L'ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le favori dans les préférences des électeurs, veut supprimer complètement le plafond fiscal et réviser le cadre budgétaire actuel pour en mettre un nouveau en place.

STRESS SUR LES PRIX DES ACTIFS

"Il y a très peu d'appétit pour l'austérité fiscale ... ce qui indique un environnement dans lequel les prix des actifs brésiliens devraient rester sous pression", a déclaré Kimberley Sperrfechter, économiste EM chez Capital Economics.

Alors que le real brésilien a perdu une partie de ses gains récents et pourrait s'affaiblir davantage en raison de l'assouplissement budgétaire, une escalade vers le type de drame de change qui a provoqué des perturbations plus importantes dans le passé n'est pas à l'ordre du jour.

La campagne agressive de hausse des taux de la Banco Central do Brasil, pour un total de 1 125 points de base depuis l'année dernière, a été un pilier de la stabilité financière du pays. Mais la banque est maintenant proche de la fin de son cycle de resserrement, ce qui pourrait ajouter de l'incertitude.

Au Mexique, la banque centrale dispose encore d'une certaine marge de manœuvre pour resserrer sa politique, selon les estimations médianes du sondage. Cela contribue à ancrer les prévisions économiques du pays, qui ont peu changé par rapport au trimestre précédent.

Le PIB devrait croître de 1,8 % cette année et de 1,9 % en 2023, ce qui est légèrement inférieur aux estimations du sondage d'avril de 1,9 % et 2,1 % pour 2022 et l'année prochaine, respectivement. Les attentes à l'égard de l'économie mexicaine restent toutefois modérées.

La faiblesse des perspectives d'investissement et l'augmentation des rigidités structurelles continueront de freiner l'activité à moyen terme, a déclaré la semaine dernière Moody's Investors Service, qui a réduit d'un cran la note de crédit du Mexique.

Mais toutes les menaces qui planent sur les plus grandes économies d'Amérique latine se matérialisent dangereusement en Argentine, où la démission soudaine via Twitter d'un ministre des finances incapable de faire face aux déséquilibres massifs a déclenché une crise ce mois-ci.

Dans les conditions orageuses actuelles, "nous nous attendons à ce que l'inflation s'accélère encore plus en 2023", a déclaré Isaias Marini, économiste au cabinet de conseil Econviews. "Elle pourrait ralentir d'ici la fin de 2024, à condition qu'un plan de stabilisation crédible soit mis en place."

