La poussée de l'inflation justifie une normalisation rapide de la BCE : Rehn

"Avec une inflation en forte hausse, il y a eu de bonnes raisons d'accélérer la normalisation de la politique monétaire", a déclaré M. Rehn dans un communiqué.

La BCE a promis une hausse des taux de 25 points de base en juillet et a laissé entendre qu'une hausse plus importante serait effectuée en septembre afin de faire baisser l'inflation, qui a atteint un niveau record de 8,1 % le mois dernier dans les 19 pays de la zone euro.

Si la flambée des prix de l'énergie est susceptible de passer avec le temps, l'inflation s'étend désormais à un large éventail de biens et de services, ce qui augmente le risque qu'elle reste bloquée à un niveau relativement élevé.

"Les impacts de la guerre brutale de la Russie se font sentir dans le monde entier, et les gens doivent payer des prix plus élevés pour l'énergie et la nourriture", a déclaré M. Rehn.