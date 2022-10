La poussière retombe sur l'envolée des actions, l'OPEP+ négocie des réductions d'offre

Les actions mondiales se sont accrochées à des sommets de deux semaines mercredi, bien qu'une autre augmentation agressive des taux de la Nouvelle-Zélande ait tempéré l'idée que les banques centrales pourraient être proches de ralentir le rythme du resserrement monétaire rapide.

Les prix du pétrole ont peu changé avant une réunion des producteurs de l'OPEP+ pour discuter d'une importante réduction de la production de brut, après avoir gagné plus de 3 % au cours de la session précédente.

Les actions asiatiques se sont redressées, mais les marchés boursiers européens ont ouvert largement en baisse et les contrats à terme sur les actions américaines ont laissé présager un faible départ pour Wall street.

Mardi, l'indice S&P 500 a enregistré sa plus forte hausse en une journée depuis deux ans, après que des données économiques américaines plus faibles et une hausse des taux d'intérêt plus faible que prévu en Australie aient ravivé l'espoir d'un resserrement moins agressif de la Réserve fédérale.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, qui évoluent à l'inverse des prix, ont baissé de 12 points de base rien que cette semaine, alors que les espoirs d'un ralentissement du resserrement rapide de la Fed se sont installés.

Mais un ton plus prudent est apparu mercredi, avec une forte hausse des taux en Nouvelle-Zélande qui a atténué les espoirs d'une pause ou d'un ralentissement des hausses agressives des autres grandes banques centrales.

Maximilian Kunkel, directeur des investissements pour l'Allemagne et la richesse familiale et institutionnelle mondiale chez UBS, a déclaré que les discussions sur le ralentissement des hausses de taux étaient prématurées.

"Pour nous, surtout lorsque nous pensons aux actions des banques centrales, il est trop tôt pour demander à la Fed de faire une pause imminente", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin d'indications d'une tendance claire à la baisse de l'inflation américaine... et de nouveaux signes de refroidissement du marché du travail. Et nous n'en sommes pas encore là".

Les actions européennes ont chuté, après avoir grimpé de plus de 5 % au cours des trois séances précédentes. L'indice large européen STOXX 600 a baissé de 1 %, tandis que les indices des valeurs vedettes à Londres, Paris et Francfort ont baissé jusqu'à 0,5 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 2,3 %, après que les actions américaines aient terminé la session précédente avec des gains.

L'indice mondial des actions MSCI a donc progressé d'environ 0,2 %, après avoir touché son plus haut niveau en deux semaines environ en début de séance.

EN ATTENDANT L'OPEP

Les investisseurs attendaient de près une décision cruciale de l'OPEP+ en matière d'approvisionnement, prévue plus tard mercredi, qui pourrait avoir des implications mondiales sur les prix déjà élevés de l'énergie et l'inflation.

Après avoir enregistré de forts gains la veille, le pétrole brut américain est resté stable à 86,60 $ le baril et le pétrole brut Brent a progressé de seulement 0,1 % à 91,86 $ le baril.

L'OPEP+, qui comprend la Russie et l'Arabie saoudite, pourrait réduire de 1 à 2 millions de barils par jour, selon un rapport de Reuters.

Les rendements du Trésor américain sont repartis à la hausse et le dollar s'est stabilisé, après avoir subi mardi son plus lourd revers en plus de deux ans. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui sert de référence, a augmenté d'environ 7 points de base à 3,69 %.

Le dollar a progressé de 0,2 % à 144,40 yens, tandis que l'euro a reculé d'environ 0,4 % à 0,9945 dollar, après avoir gagné 1,7 % mardi, soit sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis mars.

"Malgré le rebond assez marqué des actifs européens, il est difficile d'identifier un changement important dans les perspectives de la zone euro qui justifierait un retour significatif de l'appétit du marché pour l'euro pour le moment", a déclaré Francesco Pesole, stratégiste des devises chez ING.

Ailleurs, l'or au comptant s'est négocié à environ 1 713 $ l'once, en baisse d'environ 0,75 %.