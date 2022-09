La première centrale à hydrogène d'Afrique pourrait produire de l'électricité en 2024

Une fois opérationnel, le projet de Swakopmund, d'une valeur de 3,1 milliards de dollars namibiens (181,25 millions de dollars), fournira de l'électricité propre, 24 heures sur 24, tout au long de l'année, stimulant ainsi l'approvisionnement en électricité de la nation d'Afrique australe qui importe environ 40 % de son énergie de l'Afrique du Sud voisine.

La Namibie, l'un des pays les plus ensoleillés et les moins densément peuplés du monde, souhaite exploiter son vaste potentiel d'énergie solaire et éolienne pour produire de l'hydrogène vert et positionner le pays comme un pôle d'énergie renouvelable en Afrique.

L'hydrogène est qualifié de "vert" lorsqu'il est produit à partir d'énergie renouvelable et est considéré comme essentiel pour aider à décarboniser l'industrie, bien que la technologie reste immature et relativement coûteuse.

Dans le cadre du projet, 85 mégawatts (MW) de panneaux solaires alimenteront des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène qui pourra être stocké.

"Nous pouvons produire annuellement 142 gigawattheures, soit assez pour 142 000 habitants et c'est une estimation prudente", a déclaré Nicolas Lecomte, directeur de HDF Energy pour l'Afrique australe.

HDF Energy envisage également de nouveaux projets en Afrique et dans d'autres régions du monde.

"Peu après l'Afrique australe, vous verrez HDF développer des projets en Afrique de l'Est", a déclaré Lecomte à Reuters.

L'Union européenne prévoit également de conclure un accord avec la Namibie afin de soutenir le secteur naissant de l'hydrogène vert du pays et d'augmenter ses propres importations de ce combustible, ont déclaré des responsables européens et namibiens, alors que le bloc s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'énergie russe.

Une autre société, Hyphen Hydrogen Energy, enregistrée en Namibie, est en pourparlers avec le gouvernement du pays afin d'obtenir un accord de mise en œuvre pour son projet d'hydrogène vert de 10 milliards de dollars qui produira quelque 350 000 tonnes d'hydrogène vert par an avant 2030 pour les marchés mondiaux et régionaux.

(1 $ = 17,1030 dollars namibiens)