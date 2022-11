La première dame d'Ukraine : La technologie doit être utilisée pour sauver les gens, pas pour les tuer

"Les dystopies que nous lisons dans les romans de science-fiction ... sont beaucoup plus proches que vous ne le pensez", a déclaré Mme Zelenska à une salle comble lors de l'événement d'ouverture de la plus grande conférence technologique d'Europe, le Web Summit de Lisbonne, tout en montrant une vidéo des conséquences d'une attaque de drone à Kiev.

"La Russie met la technologie au service de la terreur".

Décrivant la technologie comme un "champ de bataille" dans l'invasion russe de l'Ukraine, Mme Zelenska a déclaré que les équipements technologiques tels que les drones et les missiles étaient utilisés pour "tuer des gens", et non pour les sauver.

Alors que certains parmi la foule tenaient des drapeaux ukrainiens, Zelenska, l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, a demandé aux personnes présentes de proposer des idées pour "arrêter la terreur, sauver les gens et restaurer ce qui a été détruit."

"Vous pouvez nous aider à empêcher que la liste des victimes du terrorisme ne s'allonge", a-t-elle déclaré. "Je crois que cette technologie est l'avenir ... si elle ne l'est pas, il n'y aura tout simplement pas d'avenir à espérer."

Les forces russes ont envahi l'Ukraine en février dans ce que Moscou appelle une "opération militaire spéciale" visant à éliminer les dangereux nationalistes et à protéger les russophones. Kiev qualifie l'action militaire de Moscou d'accaparement impérialiste non provoqué du territoire.

Le conflit a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et rouvert les divisions de l'époque de la guerre froide.

"Ils (la Russie) attaquent nos centrales électriques, il y a des coupures de courant partout dans le pays ... maintenant, chaque jour, nous n'avons pas d'électricité, pas de communications et pas d'Internet pendant des heures", a déclaré Zelenska.

Elle a déclaré que son pays n'était plus en mesure d'investir dans la haute technologie dans des endroits tels que les écoles, car il doit acheter des générateurs à la place.

Plus de 70 000 personnes sont attendues au sommet, dont le coup d'envoi a été donné mardi et qui comptera plus de 900 intervenants, du vice-président de Microsoft Corp, Brad Smith, à Changpeng Zhao, fondateur de la bourse de cryptomonnaies Binance.

Le patron du Web Summit, Paddy Cosgrave, a déclaré à Reuters la semaine dernière que 59 start-ups ukrainiennes participeraient à l'événement. Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre ukrainien qui dirige également le ministère de la transformation numérique, prendra également la parole.