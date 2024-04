En proie à des controverses concernant la manipulation du cours des actions et un sac à main coûteux, la première dame de Corée du Sud n'a pas été vue en public depuis le 15 décembre, mais peu de gens à Séoul ont été surpris à l'approche d'une élection parlementaire aux enjeux considérables ce mois-ci.

Le président Yoon Suk Yeol ne se présente pas à l'élection du 10 avril, au cours de laquelle son parti, le People Power, doit mener une lutte acharnée pour reprendre le contrôle du parlement, et il lui est également interdit de faire campagne, puisqu'il occupe déjà une fonction publique.

Cependant, l'absence sans précédent de son épouse, Kim Keon Hee, après le retour du couple d'une visite aux Pays-Bas le 15 décembre, est considérée par les analystes comme une décision politique visant à protéger le parti de tout commentaire négatif.

"Puisque la première dame ne donne pas une image positive au public, le fait qu'elle reste silencieuse pendant cette période pourrait en fait aider (le parti de Yoon) lors des élections", a déclaré Shin Yul, professeur de sciences politiques à l'université Myongji de Séoul.

"Si elle réapparaît, cela pourrait être problématique, non seulement à cause des scandales eux-mêmes, mais aussi à cause de son image défavorable auprès du public.

Le bureau du président n'a pas souhaité faire de commentaires.

Avant l'élection de M. Yoon en 2022, les accusations d'implication de Mme Kim dans la manipulation des cours boursiers avaient incité le parlement, contrôlé par le Parti démocrate, à adopter un projet de loi prévoyant l'ouverture d'une enquête par un procureur spécial. Mais Yoon a opposé son veto.

Sa femme a de nouveau été mêlée à une controverse en janvier, lorsque des images enregistrées par une caméra cachée l'ont montrée en train d'accepter un sac Dior comme cadeau, une action qui menaçait de semer le trouble au sein du PPP de Yoon.

"Après la fin d'une affaire, une autre est apparue", a déclaré Kang Hyun-sook, une habitante de la capitale âgée de 65 ans. "C'était une habitude pour elle. Puis, au cours des quatre derniers mois, elle a disparu de la scène publique.

Mme Kim, qui a défendu les droits des animaux, s'était fait connaître en travaillant à mettre fin à la consommation de viande de chien et en contribuant à l'interdiction de cette pratique en Corée du Sud.

Pourtant, Kim a été un frein à la popularité de Yoon, qui est tombée à 36,3 % dans un sondage de 2 509 personnes publié lundi par l'institut de sondage Realmeter, par rapport à un récent sommet de 41,9 %.

Le PPP talonne le Parti démocrate, avec 35,4 % contre 43,1 %.

"Cela va trop loin", a déclaré un autre habitant de Séoul, Park Chae-woon, 20 ans, en faisant référence à la controverse autour de Kim.

"Je pense qu'elle ne devrait pas se cacher, mais affronter les problèmes, soit en s'excusant, soit en prenant ses responsabilités.