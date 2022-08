La première femme juge en chef du Kenya présidera la pétition électorale

Mais sa propre réputation d'indépendance et d'équité est mise à l'épreuve après que le leader de l'opposition Raila Odinga ait déposé lundi un recours devant la Cour suprême visant à annuler les résultats de l'élection présidentielle du 9 août.

La commission électorale est divisée : le président a annoncé que le vice-président William Ruto l'a emporté par environ 233 000 voix, mais quatre des sept commissaires ont fait dissidence, affirmant que les résultats n'ont pas été agrégés correctement. Le plus grand groupe d'observation électorale de la société civile du Kenya affirme que son décompte soutient le président.

Tout faux pas perçu dans la décision de Mme Koome ou des six juges qu'elle préside pourrait entamer la confiance du public dans le système judiciaire et mettre en péril le transfert pacifique du pouvoir dans la nation la plus riche et la plus stable d'Afrique de l'Est.

Le différend a fait monter les tensions dans une nation qui a une histoire de conflits électoraux meurtriers.

"Nous exhortons le pouvoir judiciaire à rester un arbitre impartial", a déclaré vendredi le Mouvement Angaza, un consortium kenyan de défense des droits civiques et des droits de l'homme, ajoutant que "la tranquillité et la paix de la nation" en dépendaient.

Les enjeux sont également élevés pour les juges eux-mêmes : lorsque la Cour suprême du Kenya a annulé les résultats des élections de 2017, les juges ont fait face à un torrent d'abus, ont été traités d'"escrocs" par le président et l'un de leurs gardes du corps a été blessé par balle.

Koome, nommée en mai 2021 par le président sortant Uhuru Kenyatta, a une réputation d'intégrité.

Quelques mois après sa nomination, elle a annulé de vastes réformes constitutionnelles soutenues à la fois par Odinga et Kenyatta, qui ont été largement considérées comme une tentative de mettre Ruto sur la touche. Kenyatta s'est brouillé avec Ruto après les élections de 2017 et a formé une alliance avec Odinga.

La décision de Koome a suscité des éloges même de la part de critiques comme Ahmednasir Abdullahi, un avocat qui a fréquemment remis en question l'indépendance de Koome et qui soutient Ruto.

"Dans l'ensemble, bon jugement de la Cour suprême", a-t-il tweeté, félicitant Koome et un deuxième juge pour avoir été "remarquables dans leur raisonnement".

DÉFIER LE POUVOIR

En 2017, la Cour suprême est devenue le premier tribunal africain à supprimer la victoire de la réélection d'un président en exercice, après avoir annulé pour des raisons de procédure les résultats donnant un second mandat à Kenyatta. Kenyatta a remporté le nouveau scrutin après qu'Odinga l'ait boycotté.

Quatre de ces juges restent à la Cour. Le juge en chef a pris sa retraite et Koome l'a remplacé.

Koome - qui a 34 ans d'expérience juridique - s'est fait les dents en représentant des détenus politiques comme Odinga lorsqu'il protestait contre la répression de l'État dans les années 1980 et 1990.

Dans le fief d'Odinga, Kisumu, la confiance dans les tribunaux aide à maintenir les manifestants hors des rues.

"Il y a de nombreuses années ... les tribunaux semblaient être contrôlés par le gouvernement. Mais les tribunaux d'aujourd'hui se sont révélés plus indépendants", a déclaré le charpentier Meshack Nyamema.

Koome, 62 ans, est déjà une pionnière : sa nomination a fait d'elle la première femme à la tête d'une branche du gouvernement kenyan. Elle parle souvent de son christianisme et de ses opinions sociales libérales.

L'un des 18 enfants d'une famille polygame d'agriculteurs de subsistance, Koome a cofondé et présidé la Fédération des femmes juristes. Elle fait campagne pour les droits des femmes, propose aux femmes pauvres des services juridiques gratuits et a contribué à l'élaboration d'une constitution historique en 2010 qui garantit de nouveaux droits aux femmes.

Dans un autre écart par rapport à l'orthodoxie, elle a soutenu en 2019 une décision selon laquelle il n'était pas illégal de s'identifier comme gay. Les relations sexuelles homosexuelles sont passibles de 14 ans de prison.

En mai dernier, Koome a profité d'un petit-déjeuner de prière national pour mettre en garde contre le règlement des différends électoraux dans la rue.

"Je prie pour ceux qui pourraient être tentés de diviser notre nation pour leurs raisons égoïstes", a-t-elle déclaré. "Ce pays appartient à tout le monde, et pas seulement aux politiciens".