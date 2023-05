La première ministre conservatrice réélue de l'Alberta, Danielle Smith, s'est placée sur une trajectoire de collision avec le Premier ministre libéral du Canada, Justin Trudeau, au sujet des politiques climatiques qui pèseraient sur l'énorme industrie des combustibles fossiles de la province.

Mme Smith, chef du Parti conservateur unifié (PCU), a battu lundi Rachel Notley, chef du Nouveau parti démocratique (gauche), et s'est immédiatement attaquée à M. Trudeau, menaçant les objectifs ambitieux du pays en matière de lutte contre le changement climatique.

M. Smith a prévenu que les politiques climatiques des libéraux de M. Trudeau détruiraient des dizaines de milliers d'emplois dans le secteur du pétrole et du gaz, qui contribue pour plus de 20 % au PIB de l'Alberta.

Le gouvernement Trudeau vise à réduire les émissions de carbone responsables du réchauffement climatique de 40 à 45 % d'ici à 2030, mais il aura du mal à atteindre cet objectif sans des réductions significatives de la part de l'Alberta, la province la plus polluante du Canada.

Certains analystes ont déclaré qu'il n'était pas possible de réduire fortement les émissions sans diminuer la production de pétrole, ce à quoi Mme Smith est farouchement opposée.

Dans son discours de victoire prononcé devant des partisans enthousiastes à Calgary, la capitale canadienne du pétrole, Mme Smith a appelé les Albertains à s'opposer aux politiques, notamment au projet de plafonnement des émissions de gaz et de pétrole du gouvernement fédéral et à la réglementation sur l'électricité propre, qui devraient être dévoilés dans les semaines à venir.

"J'espère que le premier ministre et son groupe parlementaire nous regardent ce soir", a déclaré M. Smith. "En tant que premier ministre, je ne peux en aucun cas permettre que ces politiques fédérales envisagées soient infligées aux Albertains.

Le Canada possède les troisièmes plus grandes réserves de pétrole au monde, dont la majeure partie se trouve dans les vastes sables bitumineux du nord de l'Alberta. La province produit environ 80 % des 4,9 millions de barils par jour de pétrole brut du Canada.

Le gouvernement fédéral affirme que le Canada doit réduire les émissions liées à la production de pétrole et de gaz pour rester compétitif alors que le monde passe à une consommation nette nulle d'ici 2050.

"L'Alberta est manifestement très investie dans un avenir qui implique l'économie du pétrole et du gaz", a déclaré Darrell Bricker, directeur général de l'institut de sondage Ipsos Public Affairs. "Ce sera une pomme de discorde avec Ottawa, a-t-il ajouté.

RHÉTORIQUE BELLIQUEUSE

Depuis qu'elle est devenue première ministre en octobre, Mme Smith a adopté une loi permettant à la province de refuser d'appliquer les lois fédérales qu'elle juge inconstitutionnelles, et elle a menacé de l'utiliser pour les lois considérées comme une menace potentielle pour l'industrie énergétique de la province.

Mme Smith et M. Trudeau se sont également opposés sur la question de savoir qui devait payer les éventuelles augmentations des crédits d'impôt pour les projets de captage et de stockage du carbone (CSC) que l'industrie pétrolière et gazière souhaite utiliser pour décarboniser son processus de production.

"L'un des défis est qu'il existe une classe politique en Alberta qui a décidé que tout ce qui a trait au changement climatique sera mauvais pour elle ou pour l'Alberta", a déclaré M. Trudeau lors d'une interview accordée à Reuters en janvier.

Toutefois, certains chefs d'entreprise cherchant à obtenir un financement du secteur public pour le CSC se sont lassés de la relation combative entre les deux niveaux de gouvernement et ont appelé à une meilleure collaboration.

Au début de cette année, Alex Pourbaix, alors PDG du producteur de pétrole Cenovus Energy, a déclaré qu'il aimerait "voir la température baisser un peu".

Pour M. Trudeau, Mme Smith pourrait constituer un meilleur contrepoint politique que ne l'aurait été sa rivale moins controversée, Mme Notley, car les libéraux peuvent la présenter comme une version occidentale du chef des conservateurs fédéraux, Pierre Poilievre.

Cela dit, les dirigeants provinciaux, toutes tendances politiques confondues, ont tendance à collaborer avec le gouvernement fédéral lorsque cela est bénéfique pour leur électorat, comme cela a été le cas récemment avec le financement fédéral des soins de santé et de l'aide à l'enfance.

"Danielle Smith est suffisamment perspicace pour savoir qu'elle doit être capable de travailler avec Ottawa", a déclaré Shachi Kurl, président de l'institut de sondage Angus Reid.

"Les premiers ministres des provinces de l'Ouest ont parfois une rhétorique belliqueuse... Mais en fin de compte, politiquement, il n'est bon pour aucun d'entre eux de ne pas pouvoir travailler ensemble".