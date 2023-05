La victoire électorale de Danielle Smith, chef du Parti conservateur unifié (PCU), dans la principale province productrice de pétrole du Canada, l'Alberta, ce lundi, devrait annoncer de nouvelles frictions avec le Premier ministre libéral Justin Trudeau, notamment sur la question du changement climatique.

La victoire de la première ministre populiste marque un nouveau virage à droite dans cette province traditionnellement conservatrice, et ce malgré une série de controverses et de gaffes de la part de Mme Smith, 52 ans, depuis qu'elle a accédé au poste de première ministre en octobre.

Selon les prévisions de CBC News, l'UCP conservera le pouvoir en Alberta, mais Mme Smith retournera à l'Assemblée législative avec un caucus réduit.

La victoire couronne également un retour personnel remarquable pour Smith, qui a passé plus de six ans dans le désert politique après avoir échoué à décrocher une nomination pour se présenter en tant que candidate de l'UCP lors de l'élection de 2015.

Sa victoire devrait accroître les tensions entre l'Alberta et le gouvernement libéral fédéral, qui vise à réduire les émissions de carbone responsables du réchauffement climatique de 40 à 45 % d'ici à 2030. Cela nécessiterait d'importantes réductions des émissions en Alberta, la province la plus polluante du Canada, qui abrite l'industrie pétrolière et gazière du pays.

Les propositions controversées de l'UCP visant à remplacer la Gendarmerie royale du Canada par une force albertaine et à se retirer du Régime de pensions du Canada sont d'autres politiques qui mettront à l'épreuve les liens entre la province et le gouvernement fédéral.

Originaire de Calgary, Mme Smith a commencé sa carrière dans les médias avant de devenir chef du parti de droite Wildrose en 2009.

En 2014, elle a changé de camp pour rejoindre les progressistes-conservateurs, une décision qui s'est retournée contre elle lorsqu'elle n'a pas réussi à obtenir l'investiture conservatrice pour se présenter aux élections provinciales un an plus tard. Les conservateurs de l'Alberta ont subi une rare défaite en 2015, ce qui a permis à Rachel Notley, du Nouveau Parti Démocratique, d'accéder au pouvoir.

Mme Smith a passé les six années suivantes en tant qu'animatrice de talk-show à la radio, suscitant parfois des critiques pour ses opinions franches s'opposant aux mandats de vaccination COVID-19, mais trouvant également un public parmi les Albertains consternés par les restrictions de santé publique de l'ère de la pandémie.

Au début de l'année 2022, elle a annoncé son intention de se présenter à la direction du Parti conservateur unifié, né en 2017 de la fusion des progressistes-conservateurs et du parti Wildrose. Elle a su tirer parti du populisme rural croissant pour remporter la course à la direction et devenir premier ministre en octobre.

Au cours de ses sept mois au poste de premier ministre, Mme Smith a présenté un certain nombre d'excuses, notamment pour avoir qualifié les personnes non vaccinées de "groupe le plus discriminé dont j'ai été témoin au cours de ma vie" et pour avoir comparé les Albertains vaccinés aux nazis de l'Allemagne hitlérienne.

Elle a également été réprimandée par le commissaire à l'éthique de l'Alberta pour avoir enfreint les lois sur les conflits d'intérêts ce mois-ci.

Lors de sa campagne à la tête de l'UCP, elle avait promis de tenir tête au gouvernement fédéral et avait proposé une loi controversée sur la souveraineté de l'Alberta, qui a été édulcorée avant de devenir une loi au motif qu'elle était inconstitutionnelle.

Certains chefs d'entreprise ont critiqué sa volonté d'accroître l'autonomie de l'Alberta, estimant qu'elle pourrait nuire aux investissements dans la province, au moment même où le secteur de l'énergie a besoin de financements pour s'orienter vers un avenir plus vert.

Mme Smith s'oppose farouchement à un certain nombre de politiques climatiques des libéraux, notamment à un réseau électrique à zéro émission d'ici 2035. Les participants de l'industrie pétrolière soutiennent largement l'UCP, mais disent également qu'ils aimeraient voir une plus grande collaboration avec d'autres niveaux de gouvernement.

Mme Smith vit à High River, dans le sud de l'Alberta, où elle possède le restaurant The Dining Car avec son mari David Moretta.