La présidente d'une commission de la Chambre des représentants des États-Unis déclare qu'elle citera Bankman-Fried de FTX à comparaître si nécessaire.

"Nous avons clairement fait savoir que nous voulons que Sam soit présent à notre audience du 13 décembre. S'il ne coopère pas, alors nous sommes prêts à le citer à comparaître", a déclaré M. Waters lors d'une interview au Capitole américain.

Les régulateurs du monde entier, y compris aux Bahamas où FTX est basé et aux États-Unis, enquêtent sur le rôle des hauts dirigeants de FTX, y compris Bankman-Fried, dans l'effondrement stupéfiant de la société, a précédemment rapporté Reuters. La bourse de crypto-monnaies a déposé son bilan le mois dernier après une crise de liquidité qui a vu au moins un milliard de dollars de fonds de clients disparaître.

Les procureurs et les régulateurs n'ont accusé Bankman-Fried d'aucun crime.

Mme Waters a déclaré qu'elle avait le pouvoir d'émettre elle-même une assignation à comparaître, mais qu'elle pourrait la soumettre à un vote du comité, ajoutant qu'elle mettrait d'abord au point la procédure avec le représentant Patrick McHenry, le parlementaire républicain qui présidera le comité lorsque son parti prendra le contrôle de la Chambre en janvier. Elle a déclaré qu'aucune décision n'a été prise jusqu'à présent. "Je pourrais vraiment le faire moi-même. Nous procéderions probablement à un vote", a-t-elle déclaré. "Je dois déterminer avec M. McHenry comment nous allons procéder. Mais nous allons émettre une assignation à comparaître."

"Soit il participe, soit il ne participe pas. Et c'est là que nous prenons notre décision", a déclaré Waters. "Il est tout à fait approprié et juste, et cela relève du bon sens, de dire que nous vous voulons ici."

Elle a refusé de dire si Bankman-Fried serait tenu de comparaître en personne ou pourrait témoigner par liaison vidéo.

Un porte-parole de Bankman-Fried s'est refusé à tout commentaire. Le bureau de McHenry n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.